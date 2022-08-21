5 российских знаменитостей, которые лечились от психических расстройств

Профессия артиста иногда предполагает даже большие нагрузки на организм и психику, чем мы подозреваем. Усталость звёзды шоубиза прячут за наигранными улыбками и гримом, а потом некоторые из них неожиданно попадают в психиатрические больницы. Вспоминаем российских знаменитостей, кто страдал от психических заболеваний.

Певица Лолита Милявская и отпуск на два месяца в "Кащенко"

Певица Лолита. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Неподражаемая певица Лолита — одна из тех российских знаменитостей, кто решился на госпитализацию. Милявская легла на два месяца в Клиническую психиатрическую больницу № 1 имени Н.А. Алексеева, ещё известную как "Кащенко". Случилось это в начале нулевых, когда у артистки были очень тяжёлые личные проблемы. Однако пребывание в медучреждении оказало на Лолиту благоприятный эффект.

В одном из интервью Лола признавалась, что людей ужасно запугали и теперь они боятся психиатров и не обращаются за помощью. При этом звезда без вопросов возвращается в клинику, когда сильно устаёт. "В лечебницу меня приводит жуткое переутомление", — призналась Милявская.

Певец Дима Билан и нервное расстройство

Дима Билан. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Артист был в очень близких дружеских отношениях с продюсером и наставником Юрием Айзеншписом. В 2005 году музыкальный менеджер скончался, что стало для Билана огромным эмоциональным потрясением. Масло в огонь ситуации подлило ещё и то, что продюсерский центр Айзеншписа перешёл к его жене, а та захотела отнять у Билана сценическое имя после отказа продолжать сотрудничество. Все эти стрессы в итоге привели артиста к "нервному расстройству" и некоторому времени пребывания в уже знакомой нам по истории с Лолитой психиатрической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева.

Актёр Валерий Николаев был насильно отправлен в психбольницу

Валерий Николаев. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

После инцидента с вождением в нетрезвом виде, из-за чего актёра задержала полиция, Валерия Николаева пришлось госпитализировать. Звезду сериала "День рождения Буржуя" доставили в лечебницу из спецприёмника, где, по данным источников Лайфа, он вёл себя неадекватно — в частности, стучал в двери и гавкал. Также, пока Николаев находился в камере, жаловался на сокамерника. Тот, по словам актёра, облил его кипятком. Но после проведённого осмотра следов ожогов выявлено не было.

Виктор Сухоруков и чрезмерное пристрастие к алкоголю

Виктор Сухоруков. Кадр © "Брат". Режиссёр Алексей Балабанов, сценарий Алексей Балабанов / Кинопоиск

Прославился Виктор Сухоруков после роли в культовых фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2". Талантливый артист замечательно показал себя в кадре, из-за чего режиссёры стали приглашать его сыграть всё чаще. Одно "но": из-за внешности Виктору в большинстве случаев предлагали играть антигероев.

Актёры славятся тем, что умеют блестяще чувствовать и проникаться персонажами. Сухоруков, игравший "плохих парней", пристрастился к алкоголю. Сначала выпивал иногда дома, потом с бутылкой приходил и на съёмочную площадку. В итоге привычка переросла в зависимость, и российская знаменитость оказалась в психиатрической клинике имени Бехтерева.

Василий Степанов и депрессия от потери интереса к себе

Василий Степанов. Кадр © "Обитаемый Остров". Режиссёр Фёдор Бондарчук, сценаристы Эдуард Володарский, Марина Дяченко, Сергей Дяченко, Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Кинопоиск