По стопам Семенович?: Пригожин назвал единственное условие, при котором Загитову-певицу ждёт успех

"Человек талантливый талантлив во всех областях". В этом был уверен немецкий писатель Лион Фейхтвангер. Так, видимо, считает и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая взялась за микрофон. 14 февраля спортсменка выступила на шоу "Влюблённые в фигурное катание". В День святого Валентина Алина блистала не только на льду, но и на сцене. В дуэте со своей любимой певицей Zivert спела хит Credo.

"Не бойтесь проявлять себя. Ведь если слушать окружающих, вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни — себя! Желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят. Любите себя, идите за мечтой и не бойтесь ничего, тогда у вас обязательно всё получится 🙌🏻", — написала фигуристка в телеграм-канале.

Фигуристка Алина Загитова спела дуэтом с Zivert. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danas.world_

Реакция в Сети абсолютно полярная. От "Молодец, Алина, очень приятный тембр❤️", "Крутышка наша❤️ Как классно смотрится дуэт❤️" до "Какой ужас 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️", "Вторая Бузова", "🤦🏼‍♀ Перестаю уважать". Лайф решил узнать у продюсера Иосифа Пригожина, так ли всё плохо с вокалом у Загитовой и есть ли у неё шанс на успешную карьеру в шоу-бизнесе?

Вы знаете, это же просто номер, это же, я так понимаю, несерьёзно пока ещё. Вот когда она запишет серьёзный сингл, тогда можно об этом говорить, а пока сложно об этом говорить. Но, знаете, талантливые люди — они талантливы во всём Иосиф Пригожин Продюсер