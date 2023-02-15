Что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать 16 февраля, когда Солнце соединится с Сатурном

16 февраля 2023 года в соединении с Солнцем окажется Сатурн. В этот день людям предоставится возможность увидеть как теневые, так и светлые стороны жизни, а некоторых интересное астрологическое явление вгонит в депрессию. Ведьма Алёна Полынь объяснила это хмуростью и энергетической тяжестью Сатурна — планеты, отвечающей за время.

Соединение Сатурна с Солнцем можно сравнить с соединением света и тьмы. В этот день человек увидит одновременно свои теневые и светлые стороны. Как ангел и демон, они начнут "нашёптывать" ему хорошие и плохие мысли. Алёна Полынь Ведьма

В сильном дисбалансе окажутся люди, которые не до конца понимают свою личность, то есть психически неустойчивые. Такие персонажи и знать не будут, что с ними происходит и в каком направлении им двигаться, в итоге могут впасть в апатию. 16 февраля каждого неизбежно настигнет карма: Сатурн "накажет" людей за проступки, с помощью Солнца подсветит все промахи. Завтрашний день будет особенно опасным для тех, кто поступал плохо.

Важно отметить, что Сатурн высвечивает все эти моменты с помощью наказаний. Он создаёт ситуации, которые заставляют человека через боль понять, что он был неправ. Алёна Полынь Ведьма

Что нужно обязательно сделать в день соединения Сатурна с Солнцем 16 февраля?

В день соединения Сатурна с Солнцем 16 февраля попросите прощения у тех, кого обидели, раздайте долги и постарайтесь исправить всё, в чём накосячили.

Что категорически нельзя делать 16 февраля?

Соединение Сатурна с Солнцем, по словам Полынь, будет подталкивать к серьёзным ссорам, выяснению отношений, разногласиям. Наружу станет проситься всё то, что люди копили внутри: невысказанные обиды, претензии. Очень важно сдерживать себя, потому что ругаться 16 февраля нельзя ни в коем случае. Тяжелее всех будет пожилым, ведь за них как раз и отвечает Сатурн.

Они начнут замечать то, чего не видели ранее. В связи с возрастом им будет тяжело это принять, что приведёт к конфликтам и раздражению по отношению к близким. Люди, которые скрывали правду или обманывали окружающих, будут чувствовать, что их рассекретили. Этому способствует влияние Солнца. Алёна Полынь Ведьма

Что нужно делать, чтобы 16 февраля прошло удачно?

Ведьма рассказала, что обязательно нужно делать, чтобы 16 февраля сложилось удачно: задобрите Сатурн и Солнце, и тогда потери будут минимальны. Искренне помогите пенсионерам или покормите дворовых собак. Действуйте от души — это главное;

выпишите на бумагу свои ошибки, а ещё попросите прощения у тех, кому вы навредили или причинили боль;

жгите свечи ярких цветов — так получится задобрить Солнце;

обратитесь к единственной звезде Солнечной системы и поблагодарите её за освещение пути. Для этого посмотрите в окно и произнесите слова признательности.