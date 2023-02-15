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15 февраля, 12:35
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Что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать 16 февраля, когда Солнце соединится с Сатурном

О сюрпризах грядущего четверга и о том, как его правильно провести, чтобы неудачи обошли стороной, рассказала ведьма Алёна Полынь.

<p>Что можно и чего категорически нельзя делать в день соединения Сатурна с Солнцем 16 февраля — в материале Лайф.ру. Обложка © Shutterstock</p>

Что можно и чего категорически нельзя делать в день соединения Сатурна с Солнцем 16 февраля — в материале Лайф.ру. Обложка © Shutterstock

16 февраля 2023 года в соединении с Солнцем окажется Сатурн. В этот день людям предоставится возможность увидеть как теневые, так и светлые стороны жизни, а некоторых интересное астрологическое явление вгонит в депрессию. Ведьма Алёна Полынь объяснила это хмуростью и энергетической тяжестью Сатурна — планеты, отвечающей за время.

Соединение Сатурна с Солнцем можно сравнить с соединением света и тьмы. В этот день человек увидит одновременно свои теневые и светлые стороны. Как ангел и демон, они начнут "нашёптывать" ему хорошие и плохие мысли.

Алёна Полынь

Ведьма

<p>Соединение Сатурна с Солнцем можно сравнить с соединением света и тьмы. В этот день человек увидит одновременно свои теневые и светлые стороны. Как ангел и демон, они начнут "нашёптывать" ему хорошие и плохие мысли.</p>
<p>Соединение Сатурна с Солнцем можно сравнить с соединением света и тьмы. В этот день человек увидит одновременно свои теневые и светлые стороны. Как ангел и демон, они начнут "нашёптывать" ему хорошие и плохие мысли.</p>

В сильном дисбалансе окажутся люди, которые не до конца понимают свою личность, то есть психически неустойчивые. Такие персонажи и знать не будут, что с ними происходит и в каком направлении им двигаться, в итоге могут впасть в апатию. 16 февраля каждого неизбежно настигнет карма: Сатурн "накажет" людей за проступки, с помощью Солнца подсветит все промахи. Завтрашний день будет особенно опасным для тех, кто поступал плохо.

Важно отметить, что Сатурн высвечивает все эти моменты с помощью наказаний. Он создаёт ситуации, которые заставляют человека через боль понять, что он был неправ.

Алёна Полынь

Ведьма

<p>Важно отметить, что Сатурн высвечивает все эти моменты с помощью наказаний. Он создаёт ситуации, которые заставляют человека через боль понять, что он был неправ.</p>
<p>Важно отметить, что Сатурн высвечивает все эти моменты с помощью наказаний. Он создаёт ситуации, которые заставляют человека через боль понять, что он был неправ.</p>

Что нужно обязательно сделать в день соединения Сатурна с Солнцем 16 февраля?

В день соединения Сатурна с Солнцем 16 февраля попросите прощения у тех, кого обидели, раздайте долги и постарайтесь исправить всё, в чём накосячили.

Что категорически нельзя делать 16 февраля?

Соединение Сатурна с Солнцем, по словам Полынь, будет подталкивать к серьёзным ссорам, выяснению отношений, разногласиям. Наружу станет проситься всё то, что люди копили внутри: невысказанные обиды, претензии. Очень важно сдерживать себя, потому что ругаться 16 февраля нельзя ни в коем случае. Тяжелее всех будет пожилым, ведь за них как раз и отвечает Сатурн.

Они начнут замечать то, чего не видели ранее. В связи с возрастом им будет тяжело это принять, что приведёт к конфликтам и раздражению по отношению к близким. Люди, которые скрывали правду или обманывали окружающих, будут чувствовать, что их рассекретили. Этому способствует влияние Солнца.

Алёна Полынь

Ведьма

<p>Они начнут замечать то, чего не видели ранее. В связи с возрастом им будет тяжело это принять, что приведёт к конфликтам и раздражению по отношению к близким. Люди, которые скрывали правду или обманывали окружающих, будут чувствовать, что их рассекретили. Этому способствует влияние Солнца.</p>
<p>Они начнут замечать то, чего не видели ранее. В связи с возрастом им будет тяжело это принять, что приведёт к конфликтам и раздражению по отношению к близким. Люди, которые скрывали правду или обманывали окружающих, будут чувствовать, что их рассекретили. Этому способствует влияние Солнца.</p>

Что нужно делать, чтобы 16 февраля прошло удачно?

Ведьма рассказала, что обязательно нужно делать, чтобы 16 февраля сложилось удачно:

  • задобрите Сатурн и Солнце, и тогда потери будут минимальны. Искренне помогите пенсионерам или покормите дворовых собак. Действуйте от души — это главное;
  • выпишите на бумагу свои ошибки, а ещё попросите прощения у тех, кому вы навредили или причинили боль;
  • жгите свечи ярких цветов — так получится задобрить Солнце;
  • обратитесь к единственной звезде Солнечной системы и поблагодарите её за освещение пути. Для этого посмотрите в окно и произнесите слова признательности.

Как пишет "Вечерняя Москва", эти ритуалы, которыми поделилась ведунья, помогут пройти 16 февраля без ошибок, а следующие дни месяца будут благостными.

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Марта Белова
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