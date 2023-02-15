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15 февраля, 10:03
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"Гореть вам в аду": Кудрявцева вышла из себя, узнав о собственной смерти, а Гузеева подлила масла в огонь

В Сети появилась информация о смерти Леры Кудрявцевой. В итоге мама и сестра телеведущей чуть с ума не сошли, пока дозванивались до неё.

Телеведущая Лера Кудрявцева гневно ответила на слухи о собственной смерти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева гневно ответила на слухи о собственной смерти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Недобрым выдалось утро для телеведущей Леры Кудрявцевой, которая полезла в Сеть и узнала, что она, оказывается, умерла. На одном из порталов появилась информация, что звезда скончалась в собственном доме, в окружении родных. Лера сделала скриншот публикации и обратилась к горе-писакам: "Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала. Твари!"

Кудрявцева считает, что ей вместе с коллегами по звёздному цеху пора собраться и решить, что делать с подобными текстами. "Реально уже дно прошибает. Ну сейчас у меня ребята уже занимаются, удаляют эту статью, а ещё они найдут, кто это написал. Как вы понимаете, мы к этому человеку просто приедем и леща дадим. Конченые!" — разошлась ведущая.

Лера Кудрявцева вышла из себя, увидев статью, в которой её похоронили. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

В комментарии тут же набежали друзья и коллеги Леры, поддержавшие её в стремлении наказать журналистов, публикующих недостоверные сведения.

Да, Лера. Меня и мою дочь хоронят каждый день. Я им это всё возвращаю. Нелюди

Лариса Гузеева

Актриса, телеведущая

<p>Да, Лера. Меня и мою дочь хоронят каждый день. Я им это всё возвращаю. Нелюди</p>
<p>Да, Лера. Меня и мою дочь хоронят каждый день. Я им это всё возвращаю. Нелюди</p>

Лерыч, а в суд можно на них подать? Ну, правда, надо как-то уже нам объединяться и людей этих сажать за решётку. Почему в отношении известного человека можно творить всё что хочешь, и это остаётся безнаказанным?!

Анфиса Чехова

Телеведущая

<p>Лерыч, а в суд можно на них подать? Ну, правда, надо как-то уже нам объединяться и людей этих сажать за решётку. Почему в отношении известного человека можно творить всё что хочешь, и это остаётся безнаказанным?!</p>
<p>Лерыч, а в суд можно на них подать? Ну, правда, надо как-то уже нам объединяться и людей этих сажать за решётку. Почему в отношении известного человека можно творить всё что хочешь, и это остаётся безнаказанным?!</p>

И самое главное, что нет никаких рычагов на них! Надо вводить уголовную статью с реальным сроком за такие вещи! Написал — присел лет на десять! В следующий раз подумает, писать или нет!

Яна Рудковская

Продюсер

<p>И самое главное, что нет никаких рычагов на них! Надо вводить уголовную статью с реальным сроком за такие вещи! Написал — присел лет на десять! В следующий раз подумает, писать или нет!</p>
<p>И самое главное, что нет никаких рычагов на них! Надо вводить уголовную статью с реальным сроком за такие вещи! Написал — присел лет на десять! В следующий раз подумает, писать или нет!</p>

Пресса давно тронула дно!!! Лера, очень жаль, дорогая! Один плюс... жить будешь долго 😂🔥😍

Юсиф Эйвазов

Оперный певец

<p>Пресса давно тронула дно!!! Лера, очень жаль, дорогая! Один плюс... жить будешь долго 😂🔥😍</p>
<p>Пресса давно тронула дно!!! Лера, очень жаль, дорогая! Один плюс... жить будешь долго 😂🔥😍</p>
Перенёсший инсульт Николай Носков сорвал концерт, когда стал вытворять на сцене неадекватные вещи

Перенёсший инсульт Николай Носков сорвал концерт, когда стал вытворять на сцене неадекватные вещи

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Марта Белова
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