"Гореть вам в аду": Кудрявцева вышла из себя, узнав о собственной смерти, а Гузеева подлила масла в огонь

Телеведущая Лера Кудрявцева гневно ответила на слухи о собственной смерти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Недобрым выдалось утро для телеведущей Леры Кудрявцевой, которая полезла в Сеть и узнала, что она, оказывается, умерла. На одном из порталов появилась информация, что звезда скончалась в собственном доме, в окружении родных. Лера сделала скриншот публикации и обратилась к горе-писакам: "Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала. Твари!"

Кудрявцева считает, что ей вместе с коллегами по звёздному цеху пора собраться и решить, что делать с подобными текстами. "Реально уже дно прошибает. Ну сейчас у меня ребята уже занимаются, удаляют эту статью, а ещё они найдут, кто это написал. Как вы понимаете, мы к этому человеку просто приедем и леща дадим. Конченые!" — разошлась ведущая.

Лера Кудрявцева вышла из себя, увидев статью, в которой её похоронили. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

В комментарии тут же набежали друзья и коллеги Леры, поддержавшие её в стремлении наказать журналистов, публикующих недостоверные сведения.

Да, Лера. Меня и мою дочь хоронят каждый день. Я им это всё возвращаю. Нелюди Лариса Гузеева Актриса, телеведущая

Лерыч, а в суд можно на них подать? Ну, правда, надо как-то уже нам объединяться и людей этих сажать за решётку. Почему в отношении известного человека можно творить всё что хочешь, и это остаётся безнаказанным?! Анфиса Чехова Телеведущая

И самое главное, что нет никаких рычагов на них! Надо вводить уголовную статью с реальным сроком за такие вещи! Написал — присел лет на десять! В следующий раз подумает, писать или нет! Яна Рудковская Продюсер