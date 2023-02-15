10 фото с советских модных показов, уничтожающих миф о том, что мы ходили только в сером
У всего мира сложилось впечатление, что советский человек жил скромно и ходил чуть ли не только в серых да коричневых пиджаках. Собрали 10 фотографий, доказывающих, что жизнь была гораздо красочнее.
Манекенщицы во время демонстрации осенней коллекции одежды из меха крашеного кролика, разработанной Всесоюзным институтом ассортимента изделий лёгкой промышленности и культуры одежды. Москва, сентябрь 1976 года
Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Виталий Созинов
Модель во время демонстрации нарядного ансамбля из шёлка с оригинально скроенным рукавом. Москва, сентябрь 1975 года
Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Виталий Созинов
Демонстрация кожаного пальто из коллекции минского Дома моделей. Минск, 1973 год
Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв, Олег Сизов
Демонстрация платья из весенней коллекции одежды. Москва, 1971 год
Фото © ТАСС / Борис Трепетов
Показ коллекции с демисезонным пальто. Вильнюс, май 1976 года
Фото © ТАСС / Альгис Паленис
Показ новой коллекции "Весна-80" в демонстрационном зале Тюменского дома моделей. Тюмень, февраль 1980 года
Фото © Фотохроника ТАСС
Демонстрация одежды по мотивам русского народного костюма из коллекции "Весна-лето", разработанной во Всесоюзном институте ассортимента изделий лёгкой промышленности и культуры одежды. Москва, 1982 год
Фото © ТАСС / Виктор Великжанин
Демонстрация вечернего платья из коллекции салона-ателье "Москвичка". Москва, 1986 год
Фото © ТАСС / Александр Чумичев
Модели во время демонстрации модной коллекции на параде одежды, посвящённом выпуску журнала "Бурда моден" на русском языке, в Колонном зале Дома союзов. Москва, март 1987 года
Фото © ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев
Показ моделей коллекции одежды из СССР. Москва, декабрь 1987 года
Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Людмила Пахомова
ТАСС / Виктор Великжанин, Виталий Созинов / Александр Чумичев