10 фото с советских модных показов, уничтожающих миф о том, что мы ходили только в сером

У всего мира сложилось впечатление, что советский человек жил скромно и ходил чуть ли не только в серых да коричневых пиджаках. Собрали 10 фотографий, доказывающих, что жизнь была гораздо красочнее.