Данила Козловский догола разделся перед камерой, прикрывшись только ладонями
В новом сериале актёр играет персонажа с фамилией Акиньшин — поклонники уверены, что это намёк на отношения Данилы со звездой "Чернобыля" Оксаной Акиньшиной.
В День святого Валентина на публику обнажаются не только девушки, как это сделала, например, молодая жена Евгения Петросяна. Представители сильной половины человечества не отстают! В Сети появились фото со съёмок нового проекта, в котором задействован Данила Козловский. Судя по всему, в сериале есть сцены 18+, потому что на слитых снимках актёр полностью обнажён.
"К чему эти нюдсы, мы так и не поняли. Возможно, в качестве поздравлений дамам с 14 февраля", — пишут админы телеграм-канала "НеМалахов СЛИВки".
Данила Козловский полностью разделся на съёмках нового сериала, в котором играет персонажа по фамилии Акиньшин. Фото © t.me / nemalahov_slyvky
Как указано в публикации, Козловскому досталась роль персонажа с фамилией Акиньшин — своеобразная пасхалочка, ведь Даниле давно приписывают роман с актрисой Оксаной Акиньшиной.
Данила Козловский — звезда фильмов "Мы из будущего", "Духless", "Легенда №17", "Экипаж", "Викинг" и других выдающихся лент. Многие кинокритики с уверенностью называют Данилу лучшим отечественным актёром нового поколения. С 2018 года он пробует себя в режиссуре — дебютным фильмом Козловского стала спортивная драма "Тренер". Подробнее о биографии и творческом пути артиста читайте на сайте uznayvse.ru.