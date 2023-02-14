Данила Козловский догола разделся перед камерой, прикрывшись только ладонями

В День святого Валентина на публику обнажаются не только девушки, как это сделала, например, молодая жена Евгения Петросяна. Представители сильной половины человечества не отстают! В Сети появились фото со съёмок нового проекта, в котором задействован Данила Козловский. Судя по всему, в сериале есть сцены 18+, потому что на слитых снимках актёр полностью обнажён.

"К чему эти нюдсы, мы так и не поняли. Возможно, в качестве поздравлений дамам с 14 февраля", — пишут админы телеграм-канала "НеМалахов СЛИВки".

Данила Козловский полностью разделся на съёмках нового сериала, в котором играет персонажа по фамилии Акиньшин. Фото © t.me / nemalahov_slyvky

Как указано в публикации, Козловскому досталась роль персонажа с фамилией Акиньшин — своеобразная пасхалочка, ведь Даниле давно приписывают роман с актрисой Оксаной Акиньшиной.