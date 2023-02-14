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14 февраля, 16:01
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Данила Козловский догола разделся перед камерой, прикрывшись только ладонями

В новом сериале актёр играет персонажа с фамилией Акиньшин — поклонники уверены, что это намёк на отношения Данилы со звездой "Чернобыля" Оксаной Акиньшиной.

В День святого Валентина на публику обнажаются не только девушки, как это сделала, например, молодая жена Евгения Петросяна. Представители сильной половины человечества не отстают! В Сети появились фото со съёмок нового проекта, в котором задействован Данила Козловский. Судя по всему, в сериале есть сцены 18+, потому что на слитых снимках актёр полностью обнажён.

"К чему эти нюдсы, мы так и не поняли. Возможно, в качестве поздравлений дамам с 14 февраля", — пишут админы телеграм-канала "НеМалахов СЛИВки".

Данила Козловский полностью разделся на съёмках нового сериала, в котором играет персонажа по фамилии Акиньшин. Фото © t.me / nemalahov_slyvky

Данила Козловский полностью разделся на съёмках нового сериала, в котором играет персонажа по фамилии Акиньшин. Фото © t.me / nemalahov_slyvky

Как указано в публикации, Козловскому досталась роль персонажа с фамилией Акиньшин — своеобразная пасхалочка, ведь Даниле давно приписывают роман с актрисой Оксаной Акиньшиной.

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Данила Козловский — звезда фильмов "Мы из будущего", "Духless", "Легенда №17", "Экипаж", "Викинг" и других выдающихся лент. Многие кинокритики с уверенностью называют Данилу лучшим отечественным актёром нового поколения. С 2018 года он пробует себя в режиссуре — дебютным фильмом Козловского стала спортивная драма "Тренер". Подробнее о биографии и творческом пути артиста читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

t.me / nemalahov_slyvky

Марта Белова
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