7 верных признаков того, что поход в ресторан закончится отравлением

Для многих поход в ресторан — событие долгожданное, далеко не обыденное. Например, для молодых родителей, которые боятся отлучиться от малыша, оставить его на попечение бабок-нянек. Или для трудоголиков, которые проводят за работой дни, а порой и ночи напролёт. Поэтому от выхода в свет у таких людей много ожиданий, и не всегда они совпадают с реальностью. Посещение заведения может обернуться не просто разочарованием, иногда оказывается серьёзно подорвано здоровье. Например, как в случае со звездой "Дома-2" Викторией Карасёвой, которая осталась инвалидом, съев пиццу с осколком ракушки мидии. Ресторатор Нелли Лосикова в беседе с Лайфом перечислила семь признаков того, что после обеда в кафе вам светит отравление.

1. "Свято место пусто не бывает"

Если в ресторан стоит очередь на входе, смело присоединяйтесь к жаждущим в нём отобедать. Фото © Shutterstock

Допустим, вы приехали в новый город и хотите поесть вкусно, атмосферно и, главное, точно без негативных последствий. Явное мерило ресторана — гости. Вспомните, вы точно сталкивались с такой ситуацией: рядом расположено несколько заведений, но в одно из них стоит очередь, а соседнее — совершенно пустое. Такой ажиотаж зачастую вызван хорошей репутацией среди гостей, вкусной едой, интересной подачей блюд. В любом случае вы не прогадаете, если потратите немного времени на ожидание столика. А вот если пойдёте в заведение, где, кроме скучающих официантов, в зале никого нет, рискуете испортить себе день, а то и несколько.

2. "Свинья везде грязь найдёт"

Приходя в ресторан, мы делегируем процесс приготовления пищи другим людям, что, несомненно, приятно. Однако с этим может быть сопряжено огромное количество рисков. Прорва норм и правил регулирует то, насколько чисто должно быть в помещениях заведений общепита, как тщательно должны быть обработаны продукты и как правильно мыть руки поварам, но, к сожалению, иногда этим пренебрегают.

Самым ярким маркером пренебрежения всеми вышеупомянутыми правилами можно считать чистоту в зале ресторана. Если команда не способна позаботиться о том, что видит гость, страшно представить, что может быть скрыто от ваших глаз и в каком состоянии находится кухня Нелли Лосикова Ресторатор

Лайфхак от ресторатора Нелли Лосиковой: выбирайте заведения с открытой кухней. Это и достаточно модно, и даст возможность наблюдать, что и как для вас готовят.

3. Еда с душком

У любого проснётся аппетит при мысли о свежеиспечённом хлебе или утреннем горячем круассане. Так происходит потому, что мы точно помним их притягательный запах.

Запах всегда является неотъемлемой частью вкуса, потому что, за исключением пары экзотических фруктов, обычно то, что вкусно пахнет, и на вкус будет отличным Нелли Лосикова Ресторатор

4. Сочетание несочетаемого

Всем нам интересно попробовать молекулярную кухню или найти новые вкусовые сочетания. Зачастую именно за такие заслуги рестораны и получают звёзды от гида "Мишлен", который является признанным во всём мире мерилом качества и вкуса. Любопытство однозначно должно быть удовлетворено, и стоит пробовать необычные комбинации. Главное, в подходящее время и в подходящем месте!

Я бы рекомендовала экспериментировать с такими сочетаниями в заведениях, упомянутых в вышеуказанном гиде, а также имея свободный день "после" в запасе. Никогда не знаешь, как желудок отнесётся к цветочной эспуме с чёрными лисичками или мороженому из хамона Нелли Лосикова Ресторатор

5. Настойчивые рекомендации официантов

Если официант упрямо предлагает заказать определённое блюдо, вас это должно насторожить. Вероятно, у еды скоро истекает срок годности, поэтому её нужно оперативно продать, пока не испортилась. Фото © Shutterstock

Представьте количество еды, которую закупает и хранит каждый ресторан, чтобы приготовить разнообразные блюда. Представили? Да, это не холодильник дома. Заведения закупают продукты исходя из предположения, что сегодня съедят, например, 100 порций хинкали с бараниной, а вот салата из свежих овощей — всего 50 порций. Так вот, несмотря на то что проводятся огромные анализы продаж, люди ошибаются. Значит, в наличии есть ингредиенты, которые скоро могут испортиться. Если вы хотите салат из овощей, а вам уже пятый раз настойчиво намекают на хинкали с бараниной, скорее всего, они — то, что необходимо как можно быстрее продать, пока не испортилось.

6. Не к месту и не ко времени

Знаете, мой папа такой забавный: он всегда ест в горах рыбу, а на море предпочитает мясо. Странно, скажете вы, но у всех свои предпочтения. Такой подход часто подводит, и он сталкивается с замороженными или перемороженными продуктами Нелли Лосикова Ресторатор

Вспомните, как вы улавливали характерный запах холодильника, доставая что-то из морозилки. Смысл этой истории такой: в любом месте есть "простые" продукты для данной конкретной локации, поэтому стоит отдать предпочтение именно блюдам из них.

7. Всё равно заплатишь

Вы пришли в ресторан с друзьями, которых давно не видели. Чудесное настроение и невероятная атмосфера. И тут принесли ваш заказ, а он ужасен. Например, паста, которая почему-то больше похожа на макароны по-флотски. Вечер не хочется портить этим недоразумением, вы зовёте официанта и просите заменить это блюдо. Есть два сценария развития событий. Первый — благоприятный: официант приносит извинения и заменяет тарелку. Даже негативный отзыв писать не хочется, все ведь ошибаются, правда?