Как понять, что вам посчастливилось встретить родственную душу

Большинство людей ищут вторую половинку исходя из каких-то своих представлений. Некоторым нравится идея быть в отношениях с человеком, который напоминает идеал. Поэтому они слепо гонятся за цветом волос или глаз, определёнными чертами характера или телосложением. Но при этом упускают подсказки от внутреннего я, интуиции. Медиумы и экстрасенсы верят в родство душ, то есть в кармическую связь между людьми на высшем уровне. Если вы разделяете идею о перерождении, точно обрадуетесь словам о возможности воссоединения с любимым из прошлой жизни. Но как понять, что вы встретили своего человека? На это укажут следующие признаки.

Рядом с конкретным человеком вам спокойно

Независимо от возраста и внешности человека уже в начале общения улавливается что-то смутно знакомое. И сразу возникает множество точек соприкосновения. Но одна отличительная черта, указывающая, что вы встретили родственную душу, — это спокойствие. Вам приятно находиться в обществе второй половинки. Нет страха быть высмеянным и непонятым, как и нет сомнений, что какие-то ваши суждения или принципы осудят. В такой паре люди на интуитивном уровне чувствуют, что буквально становятся одним целым.

Интуиция подсказывает, что это ваш человек

Если человек встречает родственную душу, он не сможет этого не заметить. Интуиция постоянно будет говорить об этом. Фото © Unsplash

Кстати, об интуиции. Всегда наше сознание сканирует человека рядом, подмечает и запоминает всё, даже мелкие действия или шёпотом сказанные слова. Но часто в угоду своим интересам люди не хотят слышать, что подсказывает им чутьё. Если вы встретили родственную душу, прислушавшись к себе, не найдёте никаких сомнений в избраннике или избраннице. Партнёр будет максимально располагать и манить.

Жизнь заиграла новыми красками

Воодушевление — ещё один удивительный признак того, что в отношениях вы с предначертанным судьбой человеком. Жизнь до партнёра была словно под тусклым фильтром, но вот вы его протёрли — и появились яркие и насыщенные цвета и такие же эмоции. К тому же в вас просыпается внутренняя энергия: хочется творить, создавать и покорять.

Не можете представить жизни без этого человека

Порой люди в созависимых отношениях тоже так думают: кажется, что без партнёра смысла в нахождении на этой планете нет. Но человек, кому посчастливилось встретить любовь из прошлой жизни, считает немного иначе. Он проживёт остаток дней и самостоятельно, только потеряет искру и будет страдать от скуки. Именно в паре с избранником существование превращается в жизнь — хочется изучать, исследовать, смотреть и запоминать.

Появилось чувство дежавю

В паре, где люди — родственные души, у них появятся всё больше дежавю. Это признак, что две половинки вспоминают прошлую совместную жизнь. Фото © Unsplash

Как мы уже говорили, родственная душа — это весточка из прошлых жизней. Родных людей мы всегда хорошо знаем, даже если в новом воплощении об этом позабыли. Но рядом со своей особенной второй половинкой вы вскоре заметите, как часто появляется дежавю. Оно говорит, что вы на верном пути: начинаете вспоминать о том, как такие же или похожие события уже происходили с вами двумя когда-то давно.

Ваше желание быть вместе искреннее

Хотите вы в это верить или пытаетесь закрыть глаза, практически в любых отношениях для одного из партнёров есть определённая выгода. А вот если вы встретили человека, предназначенного только для вас, всё материальное постепенно уйдёт на задний план. Именно искреннее желание двух людей быть вместе и стараться сохранить трепет и нежность друг к другу — отличительная черта родства душ.

Вы чувствуете, что стали собой