Борис Щербаков заявил о "боевой готовности" после выписки из больницы

Госпитализированный в начале февраля народный артист России Борис Щербаков выписан из больницы и находится дома, сообщила ТАСС его супруга, актриса Татьяна Бронзова. Сам актёр также подтвердил эту информацию и рассказал, что уже поработал на съёмочной площадке.

"В бой. Я уже договорился. Вчера уже записал одну передачу, позавчера — ещё одну", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".