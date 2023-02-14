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14 февраля, 10:20

Борис Щербаков заявил о "боевой готовности" после выписки из больницы

Госпитализированный в начале февраля народный артист России Борис Щербаков выписан из больницы и находится дома, сообщила ТАСС его супруга, актриса Татьяна Бронзова. Сам актёр также подтвердил эту информацию и рассказал, что уже поработал на съёмочной площадке.

"В бой. Я уже договорился. Вчера уже записал одну передачу, позавчера ещё одну", сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

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Напомним, Бориса Щербакова увезли в больницу прямо с репетиции 1 февраля, однако его супруга эту информацию опровергла. По её словам, причиной отмены спектакля послужила простуда артиста. А вот сын актёра утверждал, что кроме ОРВИ у отца "осложнения по кардиологии", из-за ухудшившегося состояния его даже положили в реанимацию. Позже стало известно, что перевели в обычную палату.


Борис Щербаков — народный артист Российской Федерации, советский, затем российский театральный и киноактёр. В его активе больше сотни киноработ, в том числе он снимался в "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Королеве Марго", "Марше Турецкого", "Солдатах", "Убойной силе". Подробнее о творческой биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Епихин

Матвей Константинов
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