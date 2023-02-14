Актриса и телеведущая Яна Поплавская укорила знаменитостей, открыто демонстрирующих роскошный образ жизни после начала спецоперации. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Поражаюсь, как звёзды шоу-бизнеса продолжают напоказ сверкать роскошью на фоне СВО. Ну все понимают, что ситуация тяжёлая, не до жиру. Для чего сверкать цацками? Очень хочется доказать, что ты "звездатее" всех звёзд? Зачем сейчас блистать в этих дорогущих нарядах?" — отметила она.

Она отметила неуместность "ужимок перед светскими фотографами" в то время, когда страна помогает фронту. Поплавская уверена, что настоящий поступок артиста сейчас — это посещение раненых в госпиталях и концерты в поддержку Армии РФ. Однако сделано это должно быть с душой и от чистого сердца, а не ради галочки, заметила телеведущая.

"Я вижу, как изменились очень многие люди. Я видела, как сменили привычную одежду на траур. Не время цацек. Просто диссонанс: кто-то напоказ живёт в роскоши, а кто-то — в окопах, чтобы первые могли и дальше блистать в Prada, Dolce и Armani", — резюмировала Поплавская.