Комик Комиссаренко узнал о своём "задержании" прямо на концерте

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко испытал настоящий стресс на одном из своих последних концертов. Один из зрителей пошутил над ним, представившись силовиком, но юморист поверил и испугался. Видео опубликовано на канале артиста.

Во время выступления юмористу традиционно задали вопросы из зала. Одним из последних желание пообщаться с комиком высказал некий мужчина с очень серьёзным голосом. Комиссаренко в шутку назвал его сотрудником спецслужб, но услышать следующие слова он точно никак не ожидал.

"Комиссаренко Вячеслав Сергеевич 1985 года рождения, гражданин Республики Беларусь, вы обвиняетесь в экстремизме Первомайским районным отделом КГБ в городе Минске. Вы будете задержаны. Если тебе так на концерте кто-нибудь скажет, что будешь делать?" — поинтересовался гость.

Хоть зритель и быстро раскрыл шутку, но Комиссаренко, судя по лицу, отнёсся к ней в первые секунды очень серьёзно: улыбка моментально сошла с его лица, а на смену ей пришёл угрюмый и задумчивый вид. Лишь слова "шутника" о том, что сказанное не является правдой, помогли оторвать взгляд юмориста от пола. После этого комик, положив руку на сердце, искренне поблагодарил человека за то, что "это была шутка".

"Никогда не сомневался, что у моих зрителей отличное чувство юмора, но больше так не делайте!" — написал Комиссаренко в комментариях к ролику.