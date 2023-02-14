Молодая жена Петросяна сверкнула голым телом, прикрывшись букетом мимозы

Татьяна Брухунова в День всех влюблённых порадовала подписчиков откровенной фотографией без одежды. Чтобы сохранить интригу, молодая супруга Евгения Петросяна прикрылась букетом мимозы. Всё внимание устремляется на нагое тело: словно специально, Брухунова сделала минимальный макияж, чтобы ничего не отвлекало от главного.

"Пока вы украшаете свои ленты цветами, я украшу свою собой! 😜" — написала жена Петросяна в посте.

Молодая жена Евгения Петросяна показала полностью обнажённое тело в День влюблённых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova / lanakoval_ph

Фанатам остаётся только включать фантазию и догадываться, какие формы скрыты за охапкой жёлтых весенних цветов. Вот какие комментарии они оставляют под обнажённым фото Брухуновой: "Без одежды лучше, чем в розовой жилетке😂😂😂", "Богиня красоты. Но, к счастью, ещё и умная. Редкое гармоничное сочетание. Приятно видеть умную и красивую!", "Неожиданно, смело и оочень красиво. Умеете удивлять🔥", "Алмаз, не то слово!😍 Главное, любви вам! Будьте счастливы!❤️❤️❤️", "Как же это красиво!!!! Потрясающе!!! Волшебно!!! Талантливо!!! Ярко и в то же время нежно!!!! Необыкновенная эстетика, деликатность, вкус!!!! Браво!!!".

Супруг Татьяны Евгений Петросян под постом пока не объявился: то ли не успел, то ли не впечатлился. А может, и не счёл нужным, ведь доступ к такой красоте у него ежедневный.