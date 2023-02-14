Молодая жена Петросяна сверкнула голым телом, прикрывшись букетом мимозы
Татьяна Брухунова выбрала себе образ скромницы — очки, строгие костюмы, иногда чрезмерно бабские. Но ничего общего с реальностью он не имеет, ведь за закрытыми дверями жена юмориста вытворяет такое...
Татьяна Брухунова в День всех влюблённых порадовала подписчиков откровенной фотографией без одежды. Чтобы сохранить интригу, молодая супруга Евгения Петросяна прикрылась букетом мимозы. Всё внимание устремляется на нагое тело: словно специально, Брухунова сделала минимальный макияж, чтобы ничего не отвлекало от главного.
"Пока вы украшаете свои ленты цветами, я украшу свою собой! 😜" — написала жена Петросяна в посте.
Молодая жена Евгения Петросяна показала полностью обнажённое тело в День влюблённых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova / lanakoval_ph
Фанатам остаётся только включать фантазию и догадываться, какие формы скрыты за охапкой жёлтых весенних цветов. Вот какие комментарии они оставляют под обнажённым фото Брухуновой: "Без одежды лучше, чем в розовой жилетке😂😂😂", "Богиня красоты. Но, к счастью, ещё и умная. Редкое гармоничное сочетание. Приятно видеть умную и красивую!", "Неожиданно, смело и оочень красиво. Умеете удивлять🔥", "Алмаз, не то слово!😍 Главное, любви вам! Будьте счастливы!❤️❤️❤️", "Как же это красиво!!!! Потрясающе!!! Волшебно!!! Талантливо!!! Ярко и в то же время нежно!!!! Необыкновенная эстетика, деликатность, вкус!!!! Браво!!!".
Супруг Татьяны Евгений Петросян под постом пока не объявился: то ли не успел, то ли не впечатлился. А может, и не счёл нужным, ведь доступ к такой красоте у него ежедневный.
Напомним, в 2018 году стало известно о разводе Петросяна с Еленой Степаненко. После этого Евгений Ваганович перестал скрывать роман с администратором своего театра Татьяной Брухуновой, но и официально не подтверждал его. 30 декабря 2018 года девушка подтвердила их отношения в шоу "Эксклюзив" и сообщила, что вместе с юмористом она уже 12 лет. Год спустя в СМИ появилась информация о свадьбе Петросяна и его помощницы, но опять-таки неподтверждённая. А в марте 2020-го близкие к паре источники поведали, что супруги стали родителями. Малыша в честь дедушки назвали Ваганом. Подробнее о биографии Евгения Петросяна читайте на сайте uznayvse.ru.
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova / lanakoval_ph