7 признаков, что вы неинтересны мужчине и никаких серьёзных отношений он не планирует

Очень часто окрылённые собственной влюблённостью женщины не замечают истинного отношения мужчины к себе. Им кажется, что, если тот зовёт на свидания, проявляет внимание, возможно, даже дарит подарки, тоже испытывает чувства. Но так, к сожалению, бывает далеко не всегда. Кавалер может выдать себя таким поведением, что ни на какие серьёзные отношения рассчитывать не стоит. Как же понять, что с вами он просто играется?

1. Парень не обозначает конкретно статус отношений

У влюблённых людей или даже у тех, кто пока ещё просто испытывает искреннюю симпатию, часто просыпается желание обладать. Сделать человека будто своим, чтобы не допускать "покушений" со стороны. Потому, если мужчина продолжительное время проводит с девушкой, якобы признаётся в чувствах, но не спешит разъяснять статус отношений, стоит насторожиться. Возможно, у кавалера несколько пассий одновременно и ему невыгодно выделять одну как "официальную девушку".

2. Мужчина невнимателен к своей даме

Мужчина, который не намерен строить серьёзные отношения с женщиной, не будет прикладывать усилия, чтобы быть внимательным и заботливым. Фото © Shutterstock

Человек, считающий себя свободным и ничем не обязанным другим, даже не подумает предупредить, если задерживается или отменяет планы. Ему совершенно всё равно, что партнёр может волноваться или ждать. Но стоит позвонить, чтобы выяснить причину, как тут же услышите сотни оправданий и отговорок про занятость. Внезапные дела у каждого могут случиться, согласимся. Но регулярное повторение такого сценария станет знаком, что мужчине на самом деле просто безразлична конкретная дама.

3. Молодой человек не ревнует

Случаются ситуации, в которых невозможно не приревновать. Это тоже часть здоровых отношений — иногда чувствовать ревность. Но мужчина, который не строит серьёзных планов, может быть эмоционально холоден. Зачем ему волноваться и соревноваться с конкурентами, если сам на девушку прав не заявляет? А на её вопрос почему ответит, что, мол, доверяет, а ревновать смысла нет, потому что она уже с ним. Любимые оправдания парней, у кого есть ещё несколько "запасных вариантов".

4. Парень почти не проявляет инициативу

Когда кто-то нравится, хочется проводить с объектом симпатии всё свободное время. Соответственно, инициатива встретиться исходит от обоих. Если же замечаете, что только вы предлагаете и побуждаете, а мужчина или соглашается, или отказывается, это не есть хорошо. Возможно, в вашем обществе кавалеру скучно, но есть и причина пострашнее: у него не было вообще никаких чувств и он готовится вас бросить.

5. Мужчина не говорит о своих чувствах

Мужчина, который просто играется с женщиной, не станет прямо говорить ей о чувствах. Фото © Shutterstock

Логично предположить, что, пока на раннем этапе отношений присутствует небольшая интрига, женщина будет активнее проявлять себя. Даже если кажется, что симпатия партнёра очевидна, никогда нельзя утверждать это наверняка, пока он не признается в чувствах. На этом часто играют мужчины, которые не собираются строить ничего серьёзного с дамой, а видят во встречах лишь развлечение. Ведь, обозначив то, что на душе, придётся променять загадочность и лёгкость на обязательства и ответственность.

6. Мужчина не помогает любимой

Почему на самом деле парням нравится помогать девушкам? Им самим приятно: так они не только показывают умения, но и проявляют заботу. Любящий мужчина всегда стремится облегчить жизнь избраннице. Чего нельзя сказать о кавалере, который выбрал барыню для временного развлечения. Зачем ради такой выкладываться и стараться?

7. Женщина больше отдаёт, чем получает