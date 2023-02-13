10 вещей, которые проржавели насквозь, а вы и не подозревали, что такое возможно

"Спутниковая тарелка так проржавела! Интересно, принимает ли она сигнал до сих пор", — dipaks1966.

Фото © Reddit / dipaks1966

"В туалете на работе батарея рядом с писсуаром проржавела насквозь", — MikeRowpeen.

Фото © Reddit / MikeRowpeen

"Катушка с проводами покрылась ржавчиной самым крутым образом, что я видел", — ggpurplecobras.

Фото © Reddit / ggpurplecobras

"Столб так проржавел, что теперь напоминает дерево", — KrispinKush.

Фото © Reddit / KrispinKush

"Этот железный доберман так покрылся ржавчиной, что стал похож на реального добермана", — EdGeinIsMySugarDaddy.

Фото © Reddit / EdGeinIsMySugarDaddy

"Вот каким слоем ржавчины покрывается труба изнутри за 15 лет", — FauxHulk.

Фото © Reddit / FauxHulk

"Ржавчина на этом куске металла в моём сарае похожа на ядерный взрыв", — BrownvilleREM.

Фото © Reddit / BrownvilleREM

"Какая-то подозрительная ржавчина на батарее в школьном туалете", — Merovingian89.

Фото © Reddit / Merovingian89

"Нержавеющий замок проржавел насквозь, кроме той части, на которой написано "не ржавеет", — somesnarkycomments.

Фото © Reddit / somesnarkycomments

"Эта цепь такая старая и проржавела настолько, что стала похожа на дерево", — DangerousDunderhead.