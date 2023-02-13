10 вещей, которые проржавели насквозь, а вы и не подозревали, что такое возможно
Казалось бы, ну что может быть интересного в ржавчине? Но как показал опыт, много чего. Собрали 10 кадров, которые удивят кого угодно.
"Спутниковая тарелка так проржавела! Интересно, принимает ли она сигнал до сих пор", — dipaks1966.
Фото © Reddit / dipaks1966
"В туалете на работе батарея рядом с писсуаром проржавела насквозь", — MikeRowpeen.
Фото © Reddit / MikeRowpeen
"Катушка с проводами покрылась ржавчиной самым крутым образом, что я видел", — ggpurplecobras.
Фото © Reddit / ggpurplecobras
"Столб так проржавел, что теперь напоминает дерево", — KrispinKush.
Фото © Reddit / KrispinKush
"Этот железный доберман так покрылся ржавчиной, что стал похож на реального добермана", — EdGeinIsMySugarDaddy.
Фото © Reddit / EdGeinIsMySugarDaddy
"Вот каким слоем ржавчины покрывается труба изнутри за 15 лет", — FauxHulk.
Фото © Reddit / FauxHulk
"Ржавчина на этом куске металла в моём сарае похожа на ядерный взрыв", — BrownvilleREM.
Фото © Reddit / BrownvilleREM
"Какая-то подозрительная ржавчина на батарее в школьном туалете", — Merovingian89.
Фото © Reddit / Merovingian89
"Нержавеющий замок проржавел насквозь, кроме той части, на которой написано "не ржавеет", — somesnarkycomments.
Фото © Reddit / somesnarkycomments
"Эта цепь такая старая и проржавела настолько, что стала похожа на дерево", — DangerousDunderhead.
Фото © Reddit / DangerousDunderhead
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Reddit / dipaks1966, DangerousDunderhead