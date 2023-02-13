Врач рассказала, чем Рианне может грозить наступившая сразу после родов беременность

Родившая первенца менее года назад барбадосская певица Рианна снова ждёт ребёнка. Однако последствия такого короткого интервала между беременностями бывают весьма печальными как для малыша, так и для мамы, предупредила в беседе с Лайфом акушер-гинеколог клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC) Дайва Пикаускайте.

Специалист отметила, что после родов организму женщины необходимо время, чтобы отдохнуть, восстановить обменные процессы, а также восполнить запасы витаминов. Согласно данным ВОЗ, в среднем на это уходит два года. Как раз грудное вскармливание отлично вписывается в двухлетний перерыв между беременностями. Если же промежуток между родами и зачатием менее 18 и более 59 месяцев, то в разы увеличивается риск развития осложнений. Так, короткий интервал между беременностями может стать причиной преждевременных родов, разрыва матки после предшествующего кесарева сечения или врастания плаценты в рубец. Кроме того, у беременных нередко встречаются анемия и преэклампсия. Что касается малышей, то они могут появиться на свет с врождёнными пороками развития, также высок риск развития аутизма или шизофрении.

"Важную роль играет способ родоразрешения в предыдущую беременность. Риск разрыва матки у пациенток, перенёсших кесарево сечение, очень высок, если следующая беременность наступила в течение шести месяцев после операции. Ещё выше риск врастания плаценты в послеоперационный рубец при слишком раннем наступлении следующей беременности. Но в последнее время появляется довольно большое количество исследований, утверждающих, что наступление беременности менее чем через 12 месяцев после предыдущей не повышает риск неблагоприятных исходов", — пояснила медик.

Длительный промежуток между родами (пять лет и более), по словам нашей собеседницы, также может приводить к целому ряду осложнений. Например, наблюдается более частое рождение крупных плодов и повышенный травматизм как роженицы, так и плода.