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17 декабря, 16:40

Точная копия мамы: Рианна впервые показала семимесячного сына

Рианна впервые показала семимесячного сына

Барбадосская певица Рианна впервые показала лицо сына, которого родила от американского рэп-исполнителя A$AP Rocky. На странице в соцсети 34-летняя мама выложила забавный видеоролик с малышом. К слову, это её первый и пока единственный пост в TikTok. На кадрах ребёнок мило смеётся и пытается отобрать смартфон у звёздной мамы.

Рианна впервые показала лицо сына. Видео © Tiktok / Rihanna

"Ты пытаешься отобрать мамин телефон?" — спрашивает Рианна семимесячного сына и смеётся вместе с ним.

Многие поклонники отметили, что мальчик очень похож на маму. Ранее в интервью People Рианна рассказывала о том, что материнство подарило ей настоящее счастье и вдохновение. У неё даже появились новые бизнес-идеи благодаря рождению первенца. Так, певица планирует в скором будущем запустить детскую линию одежды своего бренда Fenty.

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Напомним, Рианна родила рэперу A$AP Rocky мальчика 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса. Имя первенца барбадосской исполнительницы пока держится в строгом секрете. При этом звёздная пара ещё официально не расписана.

Обложка ©

Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / badgalriri

Наталья Исакова

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