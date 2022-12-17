Точная копия мамы: Рианна впервые показала семимесячного сына

Барбадосская певица Рианна впервые показала лицо сына, которого родила от американского рэп-исполнителя A$AP Rocky. На странице в соцсети 34-летняя мама выложила забавный видеоролик с малышом. К слову, это её первый и пока единственный пост в TikTok. На кадрах ребёнок мило смеётся и пытается отобрать смартфон у звёздной мамы.

Рианна впервые показала лицо сына. Видео © Tiktok / Rihanna

"Ты пытаешься отобрать мамин телефон?" — спрашивает Рианна семимесячного сына и смеётся вместе с ним.