Точная копия мамы: Рианна впервые показала семимесячного сына
Рианна впервые показала семимесячного сына
Барбадосская певица Рианна впервые показала лицо сына, которого родила от американского рэп-исполнителя A$AP Rocky. На странице в соцсети 34-летняя мама выложила забавный видеоролик с малышом. К слову, это её первый и пока единственный пост в TikTok. На кадрах ребёнок мило смеётся и пытается отобрать смартфон у звёздной мамы.
Рианна впервые показала лицо сына. Видео © Tiktok / Rihanna
"Ты пытаешься отобрать мамин телефон?" — спрашивает Рианна семимесячного сына и смеётся вместе с ним.
Многие поклонники отметили, что мальчик очень похож на маму. Ранее в интервью People Рианна рассказывала о том, что материнство подарило ей настоящее счастье и вдохновение. У неё даже появились новые бизнес-идеи благодаря рождению первенца. Так, певица планирует в скором будущем запустить детскую линию одежды своего бренда Fenty.
Напомним, Рианна родила рэперу A$AP Rocky мальчика 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса. Имя первенца барбадосской исполнительницы пока держится в строгом секрете. При этом звёздная пара ещё официально не расписана.
Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / badgalriri