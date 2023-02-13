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13 февраля, 14:12
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Уехавший из РФ Милохин распрощался с розовым "майбахом"

Даня Милохин продал розовый Mercedes за семь миллионов рублей

Блогер Даня Милохин продал свой автомобиль марки Mercedes-Maybach, сняв с него розовую плёнку. Об этом сообщает портал Super.

По данным издания, тиктокер пользовался этой машиной два года. Милохин купил её с пробегом 52 тысячи километров за восемь с половиной миллионов рублей. Теперь же блогер продал авто с пробегом 153 тысячи километров жителю Санкт-Петербурга.

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Сумма сделки составила около семи миллионов рублей. Милохин указал, что машина обслуживалась только у официальных представителей.

Ранее Лайф писал о том, что спевшего гимн Украины блогера Даню Милохина предложили лишить гражданства РФ. С такой инициативой в Генпрокуратуру обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Илья Суриков
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