Уехавший из РФ Милохин распрощался с розовым "майбахом"

Блогер Даня Милохин продал свой автомобиль марки Mercedes-Maybach, сняв с него розовую плёнку. Об этом сообщает портал Super.

По данным издания, тиктокер пользовался этой машиной два года. Милохин купил её с пробегом 52 тысячи километров за восемь с половиной миллионов рублей. Теперь же блогер продал авто с пробегом 153 тысячи километров жителю Санкт-Петербурга.

Сумма сделки составила около семи миллионов рублей. Милохин указал, что машина обслуживалась только у официальных представителей.