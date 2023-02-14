Выяснилось, какое расположение родинок влияет на характер и судьбу человека особенно сильно

С древности людей интересовал вопрос появления на теле маленьких чёрных (или коричневых) точек. Есть ли у родинок значение? Или это просто небольшие дефекты кожного покрова, которые появляются абсолютно случайно? Каждый выбирает сам, во что верить. Кто-то посчитает новую родинку хорошим знаком, другой — проклятием, потому что она неожиданно возникла в очень спорном месте. Но в целом, если опираться на многовековые исследования физиогномики, которая в китайской медицине считается полноценной отраслью, можно заметить определённые сходства в характерах людей с родинками в примерно одинаковых местах.

Интересно ещё и то, что по канонам китайской и индийской астрологии родинки на теле человека могут быть трактованы как благоприятные символы, так и не очень. Всё зависит от стороны, где появилась метка, её формы и цвета. Вы же помните знак гармонии инь и ян? Оказалось, что женские планеты влияют на появление родинок на левой стороне тела, а мужские — на правой. Так какие из этих меток особенно сильно воздействуют на судьбу и характер человека?

Значение родинок в зависимости от формы и цвета

В зависимости от формы и цвета значение родинок можно трактовать по-разному — не все из них сулят одни несчастья. Фото © Freepik

Прежде чем начать конкретное изучение значения той или иной метки на теле, стоит узнать, что её форма и размер тоже влияют на вашу судьбу. Чем крупнее, объёмнее и темнее пятнышко на коже, тем больший эффект оставляет. Такие обычно появляются перед особо значимыми событиями, помогая хозяину предотвратить катастрофу. Значение родинок красного цвета — положительные перемены, насыщенно чёрных — определённая угроза, такие предостерегают. А вот наиболее благополучные события в жизнь человека, как верят некоторые, приносят родинки медового оттенка.

Форма меток тоже играет немаловажную роль. Кажется, что все родинки — просто точки, кружочки. Но это далеко не так. Физиономистами отмечено несколько особо часто встречающихся видов родинок, каждый из которых несёт определённый смысл. Например, значение родинок круглой формы определяется как положительное. Они наделяют обладателя благополучием и счастьем. Квадратные выступают в качестве сигнала тревоги. Это предупреждение от высших сил о начале какого-то особенно сложного жизненного периода. Стоит заметить, что при должных усилиях всё завершится удачно. У треугольных родинок значение нейтральное. В этом случае важно знать все обстоятельства жизни человека, чтобы определить, положительный или негативный характер появления таких меток. А вот если суждено столкнуться с потерями, неблагоприятными поворотами судьбы и сильным горем, то на теле появятся зигзагообразные родинки.

Значение родинок в зависимости от расположения

Родинки, расположенные в особенных местах, сильнее других влияют на судьбу человека. Фото © Shutterstock

Итак, выяснив особенности значения родинок по форме и цвету, можно исследовать и расположение. В данном случае можно изучать метки с медицинской и эзотерической точки зрения. Китайцы, например, нередко избавляются от пятнышек в определённых частях тела или на лице, чтобы не искушать судьбу и предотвратить неудачи или опасности. При этом другие родинки не трогают, даже если те внешне не нравятся. Почему? Некоторые пятнышки могут гарантировать успех в карьере или любовных делах, возможность разбогатеть или оставаться здоровым всю жизнь. Также родинки рассказывают о чертах характера хозяина (как приятных, так и не очень), а ещё влияют на судьбу.

Значение родинки на левой груди

Если родинка появилась с левой стороны, значит, персона вы очень доверчивая. Таких людей просто обмануть. Поэтому часто в жизни случаются предательства со стороны близких и любимых. Ещё пятнышко предупреждает о сомнительных и, возможно, токсичных отношениях в ближайшем будущем.

Значение родинки под или рядом с глазом

В восточных странах верят, что у человека с родинкой под глазом непременно будет тяжёлая судьба. Фото © Shutterstock

Согласно восточным поверьям, с родинкой под глазом рождаются люди, которым всю жизнь придётся сталкиваться с определёнными тяжёлыми событиями. Это как навечно запечатлённая слеза. Такая метка сулит хозяину страдания и горести. По мнению физиономистов, родинка около глаза — к трудностям в личной жизни. Чем крупнее пятнышко, тем сложнее будет найти любовь и построить счастье.

Значение родинки на виске

Сексуальные и страстные личности, которые непременно окажутся отличными любовниками. Вот только родинка на виске является ещё и предостережением для партнёра: человек ради секса и новых ощущений может пойти на предательство и изменить. Носитель такой метки не всегда в силах совладать с пылкостью натуры.

Значение родинки над или под губами

Родинка около рта — над или под губами — указывает на женственность. Специалисты пятнышко в этом месте называют женской родинкой, потому что оно наделяет обладателей кокетством и любовью к флирту. Такие личности редко могут найти себе вторую половинку по душе. Желание заботиться о ком-то часто остаётся нереализованным, если любовные отношения вообще складываются.

Значение родинки на плече

Часто родинки на плечах означают груз из прошлого. Человек расплачивается за грехи своего рода. Фото © Shutterstock

Метка на плечах является указанием на невыполнение обещания в прошлой жизни. Такая родинка говорит о нерешённых проблемах, о том, что человек всё ещё тянет за собой этот груз и не может освободиться. Такие пятнышки эзотерики часто связывают с кармо-энергетическими делами. То есть не всегда речь про конкретно вашу проблему. Она может передаваться из поколения в поколение. Дети и внуки будут совершать те же ошибки своего рода, пока кто-то не прервёт этот замкнутый круг.

Значение родинки на коленях