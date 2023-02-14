10 фото о том, как фильмы о любви выглядят глазами нейросетей

Многие из нас всё ещё сомневаются в способности искусственного интеллекта испытывать эмпатию и чувства. Ко Дню святого Валентина образовательная платформа GeekBrains специально для Лайфа проверила, так ли далеки технологии от эмоций. Команда провела эксперимент, чтобы узнать, как нейронные сети видят фильмы о любви. С помощью нейросети Midjourney и чат-бота с искусственным интеллектом СhatGPT были воссозданы афиши, сцены и описания к "Ла-Ла Ленду" и "Дневнику памяти" — пожалуй, одним из самых романтических фильмов. Смотрим?

"Ла-Ла Ленд"

(Слева направо): Оригинальная афиша и афиша, созданная нейросетью Midjourney. Фото © "Ла-Ла Ленд", режиссёр/сценарист Дэмьен Шазелл / Kinopoisk.ru; Midjourney

Оригинальное описание фильма "Ла-Ла Ленд"

История любви старлетки, которая между прослушиваниями подаёт кофе состоявшимся кинозвёздам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюблённым успех начинает подтачивать их отношения.

Описание фильма "Ла-Ла Ленд", созданное ChatGPT

(Слева направо): Оригинальная сцена и сцена, воссозданная Midjourney. Фото © "Ла-Ла Ленд", режиссёр/сценарист Дэмьен Шазелл / Kinopoisk.ru; Midjourney

Слушайте биение своего сердца и присоединяйтесь к увлекательному путешествию двух мечтателей по городу звёзд. "Ла-Ла Ленд" — вневременной музыкальный роман с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях, который перенесёт вас на эмоциональные американские горки, где двое преследуют свои мечты и влюбляются на фоне Лос-Анджелеса.

"Дневник памяти"

(Слева направо): Оригинальная афиша и афиша, созданная нейросетью Midjourney. Фото © "Дневник памяти", режиссёр Ник Кассаветис, сценаристы Джереми Левин, Ян Сарди / Kinopoisk.ru; Midjourney

Оригинальное описание ленты "Дневник памяти"

Трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной из старой записной книжки даме в доме престарелых. История отношений юноши и девушки из разных социальных слоёв, живших в Северной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая.

Описание "Дневника памяти", созданное ChatGPT

Совершите путешествие во времени и переживите незабываемую историю любви, покорившую сердца миллионов. "Дневник памяти" — это вечная классика, основанная на романе Николаса Спаркса, повествующая о страстном и душераздирающем романе между Ноем и Элли, которые переживают взлёты и падения в своих отношениях в 1940-е годы. Это фильм, который заставит вас смеяться, плакать и верить в силу настоящей любви. Так что откиньтесь на спинку кресла, запаситесь салфеткам и приготовьтесь к путешествию по бескрайним южным пейзажам и драматическим перипетиям их жизни.

Директор по дизайну GeekBrains Артём Говердовский заметил, что программы искусственного интеллекта работают проще, чем может казаться. Художники, авторы текстов, музыканты и видеографы начали активно использовать их около полутора лет назад.

Для создания визуального образа или текста человеку достаточно сделать запрос, состоящий из короткой фразы или предложения, и уже через несколько минут или секунд ИИ сгенерирует то, что было необходимо. Однако, несмотря на эти достижения, технологиям всё ещё не хватает креативности, эмпатии и логического мышления. Суть нейросетей в том, что они обучаются благодаря человеку, благодаря ему заполняются базами данных и работают только на их основе Артём Говердовский Директор по дизайну GeekBrains

Так, например, для того чтобы воссоздать афишу "Ла-Ла Ленда", команде GeekBrains потребовалось всего лишь вбить описание самой картинки: "Пара танцует на холме. Девушка в лёгком жёлтом платье. Молодой человек в тёмных брюках, белой рубашке и галстуке. За ними ночное звёздное небо. Вдалеке видны огни большого города. Справа от пары горит фонарный столб". Нейросеть отдельно по каждому слову нашла в своей базе данных совпадения и сгенерировала снимок. Чем детальнее запрос, тем точнее результат.