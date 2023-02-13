5 самых опасных птиц на Земле, встреча с которыми может закончиться смертью

Самые опасные птицы для человека — это не сороки-воровки, способные лишить украшений, и не коварные чайки, которые могут стащить еду. В подборке ниже перечислены пернатые, встреча с которыми при худшем раскладе может закончиться смертью.

Вороны

Вороны обладают острым клювом, сильными лапами с мощными когтями и стайным поведением. Фото © Unsplash / Cristina Glebova

Чем опасны вороны для человека? Оружие этих птиц — острый клюв, мощные когтистые лапы и стайное поведение. Вороны, кстати, очень умны. Они запоминают обидчиков и при очередной встрече могут атаковать. Впрочем, на людей они нападают в основном из-за защиты гнёзд.

Казуары и страусы

Из-за размеров и большого веса казуары и страусы считаются самыми опасными птицами на Земле. Фото © Unsplash / Rae Wallis / Jan Ludwig Tiedemann

Казуары и страусы — самые опасные птицы на планете, всё из-за их размеров и большого веса. Эти пернатые могут отправить человека в нокаут одним ударом ноги. А казуар ещё и "вооружён": у него на лапе имеется острый шип, которым он может проткнуть жертву словно кинжалом.

Лебеди

Благородные на вид лебеди весной агрессивно защищают гнёзда и могут напасть на человека, если увидят в нём опасность. Фото © Shutterstock

Чем опасны лебеди для людей? Распространено мнение, что эти белые красавцы могут легко переломить человеку руку, например. На деле же это не более чем миф. Но нужно помнить, что в весенний период благородные на вид птицы агрессивно защищают гнёзда. Так, взрослый лебедь-шипун весом до 22 килограммов без раздумий нападёт, если увидит в вас опасность для птенцов или для себя. Однако лебеди вполне способны утопить ударами крыльев и клюва пловцов и даже лодочников-байдарочников.

Питоху

Питоху, чьи кожа и перья содержат яд, — светлоокрашенные всеядные птицы, обитающие в лесах Новой Гвинеи и Индонезии. Фото © Wikipedia / Benjamin Freeman