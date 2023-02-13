10 женщин, которые наплевали на общественное мнение и перестали скрывать седину
Стандарты красоты диктуют, как мы все должны выглядеть. Потолстели — худейте, покрылись прыщами — избавляйтесь скорее, поседели — срочно в салон красоты. Но героини этой подборки считают иначе...
Фото © Reddit / leapwolf
"Я просто позволила моим седым волосам расти. До этого я всегда красилась в рыжий. Может, снова начать?" — RaisingDrama.
Фото © Reddit / RaisingDrama
"Довольна тем, как всё вышло. Окрашивание в серый отлично смотрится с моей сединой", — skelezombie.
Фото © Reddit / skelezombie
"Начала седеть в подростковом возрасте. Сейчас мне чуть за 20, и я решила, что пора возвращаться к естественному цвету. Наконец-то я снова влюбилась в свои волосы. Кажется, я хорошо справилась с окрашиванием!" — Elibui.
Фото © Reddit / Elibui
"Из-за солнечного света мои седые волосы начинают сиять! Чувствую себя ведьмой", — TeaHC16.
Фото © Reddit / TeaHC16
"Добавила немного красного к моим натурально седым волосам!" — missbliss.
Фото © Reddit / missbliss
"Сегодня я в восторге от своих седых волос!" — Hot-Laugh8683.
Фото © Reddit / Hot-Laugh8683
"Отросли седые волосы. Я сделала новую стрижку и добавила немного фиолетового", — CCHorrorShow.
Фото © Reddit / CCHorrorShow
"В этом месяце было ровно два года с тех пор, как я обрезала волосы, чтобы избавиться от повреждённых/окрашенных. Всё для того, чтобы сохранить естественный цвет", — TotesandTiaras.
Фото © Reddit / TotesandTiaras
"Наконец-то пришло время поделиться результатом после года ожидания!" — rachel8188.
Фото © Reddit / rachel8188
Reddit / TotesandTiaras, skelezombie