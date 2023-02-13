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13 февраля, 10:10

10 женщин, которые наплевали на общественное мнение и перестали скрывать седину

Стандарты красоты диктуют, как мы все должны выглядеть. Потолстели — худейте, покрылись прыщами — избавляйтесь скорее, поседели — срочно в салон красоты. Но героини этой подборки считают иначе...

"Новая стрижка!" leapwolf.

Фото © Reddit / leapwolf

Фото © Reddit / leapwolf

"Я просто позволила моим седым волосам расти. До этого я всегда красилась в рыжий. Может, снова начать?" RaisingDrama.

Фото © Reddit / RaisingDrama

Фото © Reddit / RaisingDrama

"Довольна тем, как всё вышло. Окрашивание в серый отлично смотрится с моей сединой", — skelezombie.

Фото © Reddit / skelezombie

Фото © Reddit / skelezombie

"Начала седеть в подростковом возрасте. Сейчас мне чуть за 20, и я решила, что пора возвращаться к естественному цвету. Наконец-то я снова влюбилась в свои волосы. Кажется, я хорошо справилась с окрашиванием!" Elibui.

Фото © Reddit / Elibui

Фото © Reddit / Elibui

"Из-за солнечного света мои седые волосы начинают сиять! Чувствую себя ведьмой", — TeaHC16.

Фото © Reddit / TeaHC16

Фото © Reddit / TeaHC16

"Добавила немного красного к моим натурально седым волосам!" missbliss.

Фото © Reddit / missbliss

Фото © Reddit / missbliss

"Сегодня я в восторге от своих седых волос!" Hot-Laugh8683.

Фото © Reddit / Hot-Laugh8683

Фото © Reddit / Hot-Laugh8683

"Отросли седые волосы. Я сделала новую стрижку и добавила немного фиолетового", — CCHorrorShow.

Фото © Reddit / CCHorrorShow

Фото © Reddit / CCHorrorShow

"В этом месяце было ровно два года с тех пор, как я обрезала волосы, чтобы избавиться от повреждённых/окрашенных. Всё для того, чтобы сохранить естественный цвет", — TotesandTiaras.

Фото © Reddit / TotesandTiaras

Фото © Reddit / TotesandTiaras

"Наконец-то пришло время поделиться результатом после года ожидания!" rachel8188.

Фото © Reddit / rachel8188

Фото © Reddit / rachel8188

10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся

10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся

Обложка ©

Reddit / TotesandTiaras, skelezombie

Сергей Трофимов
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