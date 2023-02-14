Топ-10 фото моментов, когда Валентинов день превратился в настоящую катастрофу
14 февраля должно быть наполненным любовью днём, но люди постоянно лажают. Оказывается, даже валентинками и букетами можно устроить такой бедлам, что воспоминаний хватит на весь следующий год.
"Моя собака бросила меня ради другой женщины. И это в День святого Валентина!" — JAdamsidk123.
Фото © Reddit / JAdamsidk123
"Ты понимаешь, что скоро 14 февраля, когда отдел с одноразовыми бритвами в магазине опустел", — InternetsSpokesman.
Фото © Reddit / InternetsSpokesman
"Мой племянник рисует валентинку в нашем внутреннем дворике", — rambo2189.
Фото © Reddit / rambo2189
"Пёс решил помочь мне с моим образом на 14 февраля", — raven2474life.
Фото © Reddit / raven2474life
"Девушка попросила местное кафе сделать мне пиццу в форме сердечка, когда я был в командировке. На коробке написали: "Мы пытались", — chopped_broccoli.
Фото © Reddit / chopped_broccoli
"Что я нашла в мусорке утром 15 февраля", — smileedude.
Фото © Reddit / smileedude
"Моя подруга держит цветочную лавку. Недавно она поделилась фотографией рук её сотрудников спустя неделю после Дня святого Валентина", — plumeria80.
Фото © Reddit / plumeria80
"Специально приехали в Гранд-Каньон на День святого Валентина. Это было потрясающе", — otp1144.
Фото © Reddit / otp1144
"Мы с моей девушкой отравились в День святого Валентина. Я съел сомнительные суши, а она случайно отобедала глютеном. Ходим в туалет в отеле по очереди", — Cosmic_Cat64.
Фото © Reddit / Cosmic_Cat64
"Ну, повеселились и хватит", — pietrobo.
Фото © Reddit / pietrobo
Reddit / raven2474life, InternetsSpokesman