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14 февраля, 14:00
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Топ-10 фото моментов, когда Валентинов день превратился в настоящую катастрофу

14 февраля должно быть наполненным любовью днём, но люди постоянно лажают. Оказывается, даже валентинками и букетами можно устроить такой бедлам, что воспоминаний хватит на весь следующий год.

"Моя собака бросила меня ради другой женщины. И это в День святого Валентина!" JAdamsidk123.

Фото © Reddit / JAdamsidk123

Фото © Reddit / JAdamsidk123

"Ты понимаешь, что скоро 14 февраля, когда отдел с одноразовыми бритвами в магазине опустел", — InternetsSpokesman.

Фото © Reddit / InternetsSpokesman

Фото © Reddit / InternetsSpokesman

"Мой племянник рисует валентинку в нашем внутреннем дворике", — rambo2189.

Фото © Reddit / rambo2189

Фото © Reddit / rambo2189

"Пёс решил помочь мне с моим образом на 14 февраля", — raven2474life.

Фото © Reddit / raven2474life

Фото © Reddit / raven2474life

"Девушка попросила местное кафе сделать мне пиццу в форме сердечка, когда я был в командировке. На коробке написали: "Мы пытались", — chopped_broccoli.

Фото © Reddit / chopped_broccoli

Фото © Reddit / chopped_broccoli

"Что я нашла в мусорке утром 15 февраля", — smileedude.

Фото © Reddit / smileedude

Фото © Reddit / smileedude

"Моя подруга держит цветочную лавку. Недавно она поделилась фотографией рук её сотрудников спустя неделю после Дня святого Валентина", — plumeria80.

Фото © Reddit / plumeria80

Фото © Reddit / plumeria80

"Специально приехали в Гранд-Каньон на День святого Валентина. Это было потрясающе", — otp1144.

Фото © Reddit / otp1144

Фото © Reddit / otp1144

"Мы с моей девушкой отравились в День святого Валентина. Я съел сомнительные суши, а она случайно отобедала глютеном. Ходим в туалет в отеле по очереди", — Cosmic_Cat64.

Фото © Reddit / Cosmic_Cat64

Фото © Reddit / Cosmic_Cat64

"Ну, повеселились и хватит", — pietrobo.

Фото © Reddit / pietrobo

Фото © Reddit / pietrobo

10 фото о том, как фильмы о любви выглядят глазами нейросетей

10 фото о том, как фильмы о любви выглядят глазами нейросетей

Обложка ©

Reddit / raven2474life, InternetsSpokesman

Сергей Трофимов
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  • 14 февраля
  • День святого Валентина
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