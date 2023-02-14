Топ-10 фото моментов, когда Валентинов день превратился в настоящую катастрофу

"Моя собака бросила меня ради другой женщины. И это в День святого Валентина!" — JAdamsidk123.

Фото © Reddit / JAdamsidk123

"Ты понимаешь, что скоро 14 февраля, когда отдел с одноразовыми бритвами в магазине опустел", — InternetsSpokesman.

Фото © Reddit / InternetsSpokesman

"Мой племянник рисует валентинку в нашем внутреннем дворике", — rambo2189.

Фото © Reddit / rambo2189

"Пёс решил помочь мне с моим образом на 14 февраля", — raven2474life.

Фото © Reddit / raven2474life

"Девушка попросила местное кафе сделать мне пиццу в форме сердечка, когда я был в командировке. На коробке написали: "Мы пытались", — chopped_broccoli.

Фото © Reddit / chopped_broccoli

"Что я нашла в мусорке утром 15 февраля", — smileedude.

Фото © Reddit / smileedude

"Моя подруга держит цветочную лавку. Недавно она поделилась фотографией рук её сотрудников спустя неделю после Дня святого Валентина", — plumeria80.

Фото © Reddit / plumeria80

"Специально приехали в Гранд-Каньон на День святого Валентина. Это было потрясающе", — otp1144.

Фото © Reddit / otp1144

"Мы с моей девушкой отравились в День святого Валентина. Я съел сомнительные суши, а она случайно отобедала глютеном. Ходим в туалет в отеле по очереди", — Cosmic_Cat64.

Фото © Reddit / Cosmic_Cat64

"Ну, повеселились и хватит", — pietrobo.