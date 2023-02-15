Что ни в коем случае нельзя делать перед зеркалом, если не хотите накликать беду

Колдуны, маги и экстрасенсы всегда очень аккуратно работают с зеркалами. Потому что знают, насколько сильными свойствами обладают эти стеклянные поверхности, способные напрямую влиять на энергетику и судьбу человека. Ещё эзотерики считают, что зеркала в определённое время становятся порталами в потусторонний мир. Вот почему рядом с ними нельзя совершать следующие действия, если не хотите страдать из-за множества несчастий и бед в жизни.

Перед зеркалом нельзя ссориться

Что делают отражающие поверхности? Получают энергетический импульс от человека, пропускают его через себя, приумножают и возвращают обратно. Может, не сразу, а через время, но зеркало точно откинет весь негатив, который получит от хозяина. Потому, если не хотите заработать лишних причин для ссор и ругани, лучше сдерживайте гнев хотя бы перед отражением в зеркале.

Нельзя смотреться в зеркало ночью

Любители мистики настоятельно не рекомендуют смотреться по ночам в зеркала — можно потерять душу. Фото © Freepik / Racool_studio

В зависимости от того, верите ли вы в страшилки, может появиться ещё одна фобия. Для эффекта зеркала любят показывать в фильмах ужасов, но и в жизни экстрасенсы и маги советуют обходить их в тёмное время суток. Считается, что с двенадцати до трёх ночи они становятся порталами в другой мир. Нижние сущности могут захватить душу человека, потому что обладают достаточной силой в эти особенные часы. По тем же причинам опасно спать напротив зеркала.

Не следует говорить обидные слова перед зеркалом

И снова о том, что зеркала выступают в роли губки. Если, глядя на себя, вы начинаете сквернословить или, например, говоря по телефону, о ком-то негативно отзываться, при этом видя своё отражение, будьте готовы к негативным последствиям. Всё плохое пройдёт через призму зеркала и проявится, вызвав в человеке новые болезни или обострив старые.

Запрещено критиковать своё отражение

Если у вас имеется привычка обзывать собственное отражение в зеркале, постоянно отчитывать себя за какие-то недостатки и в целом критиковать, скорее завязывайте с этим. Такие действия занижают самооценку и заставляют стесняться тела, а ещё отражаются на здоровье и внешнем виде человека. Повторяя слова, вы как бы программируете себя на то, чтобы всё сбылось. А зеркало лишь помогает в этом, отражая негатив в ещё большем количестве. Медиумы советуют не выговаривать вслух личные несовершенства, не талдычить о болезнях и страданиях.

Не допускайте агрессии около зеркала

Никогда и ни при каких обстоятельствах не агрессируйте на людей около зеркала — в противном случае вас будут преследовать отчаяние и страх жертвы. Фото © Shutterstock

Если не хотите проклясть зеркало отрицательной энергетикой, которую оно будет потом неустанно транслировать, ни в коем случае не допускайте никакой агрессии рядом или напротив него (как и в жизни в целом). Стекляшка запечатает в себе боль жертвы, её отчаяние и страх, и они станут преследовать вас.

Не стоит подносить зеркало к новорождённым

Если верить народным преданиям, к грудничкам зеркало подносить не стоит. И хотя сам по себе предмет не считается чисто положительным или негативным, иногда может выступать проводником для нечистых существ. Эзотерики считают, что у младенцев не оформлена предохранительная аура, значит, ребёнок больше подвержен воздействию мистического мира. Особенно опасно ставить зеркало напротив колыбельки и позволять чаду, которому ещё не исполнилось пяти лет, подолгу играть со своим отражением в вечернее время.