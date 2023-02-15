Семь звоночков, что после свидания вам точно ничего не светит

Посещение кафе или ресторана — старая и славная традиция свиданий. Однако большинство отношений на данной стадии и заканчиваются, по сути, так и не начавшись. Понять, что за выходом в свет ничего не последует, можно сразу, если внимательно наблюдать за поведением вашего дейта. Психолог Алёна Ал-Ас назвала Лайфу условия, при которых встреча окажется свиданием без продолжения.

1. Диалог на свидании не клеится

Уже на первом свидании будет ясно, интересно ли вам с человеком, есть ли общие темы для разговоров. Фото © Shutterstock

Во время первого свидания вы сможете понять, есть ли о чём общаться с человеком или вы очень разные и никаких общих точек, пересечения интересов нет и быть не может. Если вам банально не о чем разговаривать в первую встречу, на продолжение знакомства рассчитывать не стоит.

2. Вам скучно с дейтом

Вы можете делать вид, что вам интересно, поддерживать беседу из вежливости, но, если внутреннее чувство скуки не покидает, свидание будет первым и единственным. Зачем тратить время на тех, с кем тоска берёт?

3. Человек, с которым вы пошли на свидание, только и разговаривает, что о бывших

Если человек, с которым вы пошли на свидание, талдычит исключительно об экс-партнёрах, рассказывая, какие они были хорошие или плохие, лучше обойтись без продолжения.

Разговоры о бывших — свидетельство тому, что человек не может их забыть, ему с вами не о чем больше беседовать, он пытается найти в вас замену прежним отношениям Алёна Ал-Ас Психолог

4. Предполагаемый партнёр интересуется вашим материальным положением

Вопросы о том, сколько вы зарабатываете, есть ли у вас машина или квартира, какая у вас должность и каковы перспективы карьерного роста, должны как минимум насторожить. Если вы не хотите связаться с альфонсом или содержанкой, на первом свидании ваше материальное положение никоим образом не должно волновать вторую сторону.

5. Ваш дейт крайне жаден

Жадность и скупость дейта должны стать звоночком: вкладываться в отношения, в частности финансами, он не будет. Фото © Shutterstock

Жадность и скупость человека — тоже звоночек: если он не хочет потратить лишний рубль на свидании либо вообще рассчитывает посидеть в кафе или ресторане на халяву, за ваш счёт, то это тоже не тот случай, когда отношения следует развивать.

6. Человек на свидании врёт и не краснеет

Патологическая лживость свидетельствует часто о закомплексованности собеседника, а то и о его злых намерениях.

Если вы во время первого свидания не раз поймали собеседника на лжи, о чём можно говорить дальше? Алёна Ал-Ас Психолог

7. Ни вы, ни объект вашего интереса не хотите сокращать дистанцию