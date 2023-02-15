Дженнифер Лопес и Бен Аффлек набили парные татуировки, и такой безвкусицы вы давно не видели

Супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек ответили завистникам, которые вовсю пророчат их скорый развод. Певица в День святого Валентина опубликовала пост с признанием в любви к актёру, причём зашла сразу с козырей: показала парные татуировки, которые они с мужем набили. Выглядят наколки, конечно, не как шедевры татуировочного искусства, а как очередная банальщина: стрелы, знак бесконечности, имена друг друга. Но разве это главное?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали татуировки со своими именами ко Дню святого Валентина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Кстати, Лопес уже понаписали колкостей в комментариях: "Буква J на его татуировке — отсылка к Дженнифер Гарнер (бывшая жена Бена Аффлека. — Прим. Лайфа)… Давайте будем честными с самими собой, лол", "Бен выбрал J 😂😂😂😂 Какую из???", "Ну... по крайней мере, тату достаточно маленькое, чтобы удалить, когда Лопес решит прыгнуть в постель к кому-то другому 😆".