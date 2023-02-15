10 причин, почему никогда нельзя наказывать детей физически
Психолог Юлия Солис объяснила Лайфу, почему бить детей нельзя категорически и что происходит с теми мальчиками и девочками, которых родители, воспитывая, наказывают телесно.
10 причин, почему детей никогда нельзя наказывать физически, в материале Лайфа. Обложка © Shutterstock
Что происходит с ребёнком, когда его бьют? Последствия физических наказаний у каждого малыша проявляются по-разному, это зависит от многих индивидуальных особенностей характера и восприятия мира. Жестокое обращение с детьми ведёт к психическим травмам. По тяжести и устойчивости последствий это сопоставимо с травмой заложника, пленника и жертвы изнасилования. Кроме того, мальчики и девочки, которых родители воспитывали с применением физической силы, с большей вероятностью будут иметь проблемы с воспитанием собственных детей. А ещё у них чаще возникают проблемы с обучением, предупредила в беседе с Лайфом психолог, психотерапевт Юлия Солис.
Для них характерен низкий социально-экономический статус, проблемы с поиском работы, а также склонность к совершению правонарушений и преступлений
Психолог Солис назвала нам десять самых распространённых последствий, к которым приводят телесные наказания детей.
1. Отсутствие у ребёнка доверия к людям
Несовершеннолетний становится настороженным и недоверчивым по отношению как к взрослым людям, так и к сверстникам. Ребёнок, которого бьют дома за провинности, быстро перестаёт доверять окружающему миру, ведь болезненные ощущения он получает от самых близких.
2. Подавленность и безразличие чада
Ребёнок становится подавленным, безразличным буквально ко всему. Ему ничего не интересно. Инертность — следствие того, что в раннем детстве малыша били и физически наказывали за любую провинность.
3. Депрессивные состояния в подростковом возрасте
В силу возрастных особенностей тинейджеры могут сталкиваться с хандрой, но те из них, кто подвергается физическому насилию в семье, более склонны к депрессивным состояниям. Фото © Shutterstock
В целом для тинейджеров характерна хандра вследствие возрастных особенностей, но дети, подвергающиеся насилию в семье, более склонны к депрессивным состояниям, которые в тяжёлой форме могут привести и к попыткам совершить суицид.
4. Жестокость по отношению к младшим детям и животным
Всё чаще появляются рассказы о жестоких детях, которые мучили животных. Такое поведение характерно для жертв насилия: они не могут выплеснуть свою агрессию на обидчика, поэтому ведут себя жестоко по отношению к тем, кто заведомо слабее и не может дать отпор.
5. Раннее увлечение психоактивными веществами, алкоголем, никотином
Детям, которых били родители, необходимо как-то справляться со своим эмоциональным состоянием, поэтому они нередко прибегают к химической зависимости.
6. Зависимое поведение ребёнка
Интернет-зависимость, зависимые отношения, игровая зависимость — всё это может стать следствием того, что ребёнка наказывали физически. Уход в зависимое поведение всегда связан с попыткой как-то изменить реальность. Зависимость дарит жертвам иллюзию того, что насилия в их жизни нет и не было.
7. Уступчивость ребёнка, угодливость, заискивание перед взрослыми людьми
Дети, которых воспитывают жёсткими методами, заискивают перед взрослыми, боясь очередного наказания. Фото © Shutterstock
Дети, которых воспитывают жёсткими методами с использованием физического насилия, стараются максимально угодить взрослым, чтобы избежать наказания.
8. Низкая самооценка у ребёнка
Естественно, ребёнок, который подвергается физическому насилию дома, менее уверен в себе, не верит в собственные силы. Такое поведение и отношение может сохраняться всю жизнь.
9. Низкие социальные навыки у ребёнка
Ребёнок, сталкивающийся с агрессивным отношением родителей, закрыт, с ним невозможно установить коммуникацию, поскольку он не идёт на контакт.
10. Гнев и вина — преобладающие чувства у ребёнка
Самое главное и самое страшное — это потеря чувства защищённости и безопасности. Того самого чувства, которое является основой для здорового психологического развития ребёнка. Этот механизм очень похож на строительство дома: без крепкого и устойчивого фундамента невозможно возвести стены и положить крышу.
В любом возрасте физическое наказание — это огромный стресс, подчеркнула психолог Юлия Солис. До трёх лет ребёнок эмоционально ещё связан с мамой. И если она причиняет ему физическую боль, то это непременно сказывается на психоэмоциональном развитии малыша. Но и на психике чада старше трёх лет непременно оставляют след любые физические воздействия.
С помощью таких наказаний можно научить ребёнка подчиняться, исполнять желания так, как вам удобно. Но не стоит забывать о том, что, уйдя из родительской семьи, он унесёт с собой это умение. А кому он будет подчиняться после вас — большой вопрос!