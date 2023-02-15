10 причин, почему никогда нельзя наказывать детей физически

Что происходит с ребёнком, когда его бьют? Последствия физических наказаний у каждого малыша проявляются по-разному, это зависит от многих индивидуальных особенностей характера и восприятия мира. Жестокое обращение с детьми ведёт к психическим травмам. По тяжести и устойчивости последствий это сопоставимо с травмой заложника, пленника и жертвы изнасилования. Кроме того, мальчики и девочки, которых родители воспитывали с применением физической силы, с большей вероятностью будут иметь проблемы с воспитанием собственных детей. А ещё у них чаще возникают проблемы с обучением, предупредила в беседе с Лайфом психолог, психотерапевт Юлия Солис.

Для них характерен низкий социально-экономический статус, проблемы с поиском работы, а также склонность к совершению правонарушений и преступлений Юлия Солис Психолог, психотерапевт

Психолог Солис назвала нам десять самых распространённых последствий, к которым приводят телесные наказания детей.

1. Отсутствие у ребёнка доверия к людям

Несовершеннолетний становится настороженным и недоверчивым по отношению как к взрослым людям, так и к сверстникам. Ребёнок, которого бьют дома за провинности, быстро перестаёт доверять окружающему миру, ведь болезненные ощущения он получает от самых близких.

2. Подавленность и безразличие чада

Ребёнок становится подавленным, безразличным буквально ко всему. Ему ничего не интересно. Инертность — следствие того, что в раннем детстве малыша били и физически наказывали за любую провинность.

3. Депрессивные состояния в подростковом возрасте

В силу возрастных особенностей тинейджеры могут сталкиваться с хандрой, но те из них, кто подвергается физическому насилию в семье, более склонны к депрессивным состояниям. Фото © Shutterstock

В целом для тинейджеров характерна хандра вследствие возрастных особенностей, но дети, подвергающиеся насилию в семье, более склонны к депрессивным состояниям, которые в тяжёлой форме могут привести и к попыткам совершить суицид.

4. Жестокость по отношению к младшим детям и животным

Всё чаще появляются рассказы о жестоких детях, которые мучили животных. Такое поведение характерно для жертв насилия: они не могут выплеснуть свою агрессию на обидчика, поэтому ведут себя жестоко по отношению к тем, кто заведомо слабее и не может дать отпор.

5. Раннее увлечение психоактивными веществами, алкоголем, никотином

Детям, которых били родители, необходимо как-то справляться со своим эмоциональным состоянием, поэтому они нередко прибегают к химической зависимости.

6. Зависимое поведение ребёнка

Интернет-зависимость, зависимые отношения, игровая зависимость — всё это может стать следствием того, что ребёнка наказывали физически. Уход в зависимое поведение всегда связан с попыткой как-то изменить реальность. Зависимость дарит жертвам иллюзию того, что насилия в их жизни нет и не было.

7. Уступчивость ребёнка, угодливость, заискивание перед взрослыми людьми

Дети, которых воспитывают жёсткими методами, заискивают перед взрослыми, боясь очередного наказания. Фото © Shutterstock

Дети, которых воспитывают жёсткими методами с использованием физического насилия, стараются максимально угодить взрослым, чтобы избежать наказания.

8. Низкая самооценка у ребёнка

Естественно, ребёнок, который подвергается физическому насилию дома, менее уверен в себе, не верит в собственные силы. Такое поведение и отношение может сохраняться всю жизнь.

9. Низкие социальные навыки у ребёнка

Ребёнок, сталкивающийся с агрессивным отношением родителей, закрыт, с ним невозможно установить коммуникацию, поскольку он не идёт на контакт.

10. Гнев и вина — преобладающие чувства у ребёнка

Самое главное и самое страшное — это потеря чувства защищённости и безопасности. Того самого чувства, которое является основой для здорового психологического развития ребёнка. Этот механизм очень похож на строительство дома: без крепкого и устойчивого фундамента невозможно возвести стены и положить крышу.

В любом возрасте физическое наказание — это огромный стресс, подчеркнула психолог Юлия Солис. До трёх лет ребёнок эмоционально ещё связан с мамой. И если она причиняет ему физическую боль, то это непременно сказывается на психоэмоциональном развитии малыша. Но и на психике чада старше трёх лет непременно оставляют след любые физические воздействия.