Что принесёт Масленая неделя каждому знаку зодиака: Рунический прогноз

Прогноз на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года от рунолога Игоря Вечерского раскрывает, кому из знаков зодиака нужно приложить усилия для реализации в работе, кто должен уделить внимание родным, а кому придётся сделать выводы из старых ошибок.

Рунический гороскоп для Овна на 20–26 февраля 2023-го

Овны хорошо проявят себя, если на неделе с 20 по 26 февраля наконец займутся реализацией планов. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Овен. Руны Гебо, Йера и Соуло создают благоприятный потенциал для широкого круга взаимодействия с окружающим миром. На неделе с 20 по 26 февраля вы можете совершить важный, ответственный поступок, принять необходимый порядок действий и реализовать свои намерения. Это время подойдёт для реализации планов, для того, чтобы всё то, что вы наметили, стало реальностью. В данный период вы вполне можете проявить себя в благоприятном ключе.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 20–26 февраля 2023-го

Тельцам в период с 20 по 26 февраля стоит заняться накоплением сил и в то же время расширением круга общения. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец. Руны Дагаз, Гебо и Наутиз указывают на необходимость раскрытия себя во внешнем мире. Для достижения целей расширяйте круг общения, устанавливайте новые контакты и используйте эти новые знакомства для развития своей сферы интересов. В период с 20 по 26 февраля вы сможете наладить необходимые партнёрские взаимодействия и достичь успеха. Однако вам также понадобится накопить необходимый потенциал сил.

Рунический гороскоп для Близнецов на 20–26 февраля 2023-го

Близнецам руны рекомендуют на Масленой неделе пересмотреть свой багаж знаний и ресурсов. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Близнецы. Руны Наутиз, Йера и перевёрнутая руна Райдо указывают на необходимость пересмотра своего багажа знаний, опыта и ресурсов. Это нужно для того, чтобы должным образом реализоваться в первую очередь в сфере, в которой трудитесь. На неделе с 20 по 26 февраля очень аккуратно относитесь к различным новым делам. Собрав необходимый набор факторов, вы сможете получить достойный результат.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 20–26 февраля 2023-го

Ракам в период с 20 по 26 февраля следует обратить внимание на текущие дела. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак. Перевёрнутые руны Уруз и Ансуз, руна Эйваз советуют вам обратить внимание на степень управления текущими делами. Вам нужно всё взять в свои руки и постараться увидеть ситуацию в другом свете, проанализировать существующие возможности и увидеть перспективы в новом направлении. Также руны рекомендуют вам стараться не попадать под влияние окружающих, руководствоваться собственным мнением, поскольку высока вероятность, что вас могут направить по ложному пути.

Рунический гороскоп для Льва на 20–26 февраля 2023-го

Львам нужно сохранить авторитет на неделе с 20 по 26 февраля, для этого необходимо аккуратно взаимодействовать с людьми, сохраняя собственное "я". Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев. Перевёрнутая руна Альгиз, руны Хагалаз и Гебо свидетельствуют о том, что вам необходимо обратить внимание на сферу сохранности своих достижений, признания ваших заслуг, вашего авторитета. На то, насколько вы способны проявить свои мысли и своё дело в окружающем пространстве, донести идеи до других людей. Не давайте поводов усомниться в важности вашего дела и не подвергайте себя различного рода угрозам, которые могут повлечь снижение вашего потенциала. Очень внимательно относитесь к формату взаимодействия с окружающими, сохраняйте собственное "я".

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 20–26 февраля 2023-го

Девам на неделе с 20 по 26 февраля потребуется работать с собственным мышлением, чтобы понять, что перемены необязательно проходят безболезненно. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева. Руны Дагаз, Эйваз и Гебо открывают для вас большие возможности для различного рода перемен. Они касаются как жизненных обстоятельств в целом, так и отношений в частности. В период с 20 по 26 февраля вы можете поменять направление движения, которое станет для вас позитивным и положительным. Однако нужно понимать, что перемены не всегда проходят безболезненно. Вам потребуется работать с собственным мышлением.

Рунический гороскоп для Весов на короткую рабочую неделю февраля 2023-го

Весам рунолог Игорь Вечерский рекомендовал забыть про рискованные дела на неделе с 20 по 26 февраля и полностью сконцентрироваться на общении, взаимодействии с коллегами. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Весы. Перевёрнутая руна Тейваз, руны Ансуз и Уруз советуют вам отложить серьёзные, важные и особенно рискованные дела и полностью сконцентрироваться на возможности убеждения, общения, взаимодействия с коллективом. Период с 20 по 26 февраля наполнен большой энергией, которую вы можете направить в нужное русло. Важно лишь получить, услышать нужную информацию и суметь ею воспользоваться.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 20–26 февраля 2023-го

Скорпионам хорошо бы проанализировать, какие ситуации приведут их к личному росту, помогут в саморазвитии. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион. Перевёрнутая руна Манназ, руны Дагаз и Турисаз говорят о том, что наряду с большими силами в жизнь приходит вероятность упустить что-то в вашем внутреннем развитии. Здесь речь идёт о каких-то личных, частных интересах, которые могут быть для вас важны, особенно в краткосрочной перспективе. На неделе с 20 по 26 февраля внимательно анализируйте те ситуации, которые могут привести вас к личному росту и саморазвитию. Старайтесь гармонизировать сферы жизни: работу, личное пространство и духовный рост.

Рунический гороскоп для Стрельца на 20–26 февраля 2023-го

Неделя с 20 по 26 февраля потребует от Стрельцов внимания к близким, а ещё принесёт осознание, что любые отношения строятся на взаимности. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Стрелец. Перевёрнутая руна Отал, руны Иса и Перто могут открыть для вас новые возможности из уже идущих процессов. Неделя с 20 по 26 февраля 2023-го потребует от вас внимания к близким, понимания и осознания того, что любые отношения строятся на взаимности. И порой эта взаимность может быть не такой, как вам кажется. Вероятно, от вас хотят больше, чем вы можете дать. Также возможно, что в вас видят не того человека, каким вы себя ощущаете. Поэтому очень важно найти баланс между личной оценкой и оценкой окружающих.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 20–26 февраля 2023-го

Козероги могут оказаться уязвимыми в период с 20 по 26 февраля из-за новых обстоятельств, событий во внешнем мире. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Козерог. Перевёрнутая руна Альгиз, руны Феху и Дагаз говорят о процессах, которые касаются различного рода ресурсов и ваших возможностей в материальном мире. Они указывают на то, что уязвимость может возникнуть из-за наступления различных новых обстоятельств, тех событий, которые несёт внешний мир в вашу жизнь, ваше личное пространство. Период 20–26 февраля свидетельствует о важности уметь сохранять ресурсы для дальнейшего их приумножения через новые возможности. Последние начнут постепенно появляться в сфере вашего познания.

Рунический гороскоп для Водолея на 20–26 февраля 2023-го

Водолеям в период с 20 по 26 февраля руны рекомендуют постараться расширить кругозор, поработать над пониманием происходящих процессов. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей. Перевёрнутая руна Турисаз, руны Иса и Кено говорят о большой важности расширения кругозора и понимания происходящих процессов. Особенно это пригодится в процессе познания своих ошибок, тех событий, в которых вы не смогли реализоваться в полной мере, либо ситуаций, в которых понесли какого-либо рода потери из-за собственных промахов. Вы можете сделать очень важный вывод и встать на путь верных решений и получения крайне полезной и нужной информации.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 20–26 февраля 2023-го

Рыбам 20–26 февраля стоит внимательно относиться к здоровью, не переоценивать собственные силы. Фото © Shutterstock