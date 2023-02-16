Зеркало души: Что цвет глаз расскажет о характере и темпераменте человека

Мы все разные, потому и прекрасны в своей индивидуальности. Скорее всего, найти две пары одинаковых глаз, если речь не про однояйцевых близнецов, не получится. Потому физиономисты — специалисты, занимающиеся определением характера и склонностей человека по лицу — изучили оттенки глаз, наиболее часто встречающиеся у людей. Редко можно встретить чисто голубой или серый цвет, но можно выделить его как преобладающий.

Для кого характерны зелёные глаза?

Человек с зелёными глазами умеет быть обаятельным, наделён решительностью и может видеть скрытые мотивы окружающих. Фото © Shutterstock

Поздравляем, если вам посчастливилось стать обладателем самого редкого цвета глаз на планете — чисто зелёного. Хотя и те, у кого большая часть радужки наполнена зеленоватыми оттенками, тоже встречаются нечасто. Что можно рассказать про характер человека с такими глазами? Это очаровательный собеседник, чаще всего напорист и решителен, верен партнёрам и принципам. Человек с этим цветом глаз наделён способностью видеть скрытые желания и мотивы людей и не вестись на обман.

Серо-голубые глаза: характер

Если вы вступаете в спор с носителем серо-голубых глаз, будьте начеку. Такая личность отличается независимым нравом и не побоится сказать прямо в лицо то, что думает. Ей всё равно до мнения окружающих и тем более до их осуждения. Это сильный и волевой человек, который может быть даже немного надменным. Серо-голубые глаза свидетельствуют об остроумии и энергичности хозяина. Со второй половинкой такая персона будет самой нежной и ласковой.

Какой характер у людей с голубыми глазами?

Обладатели голубых глаз по характеру чувствительные и эмоциональные. Таким людям важна романтика в жизни. Фото © Shutterstock

Как можно охарактеризовать человека с голубыми глазами? В первую очередь как чувствительную натуру, которая принимает любую критику близко к сердцу. Это романтичная персона, часто влюбляется, но нередко оказывается ветреным и непостоянным партнёром. Такой человек может быть как обаяшкой, так и мстительным, обидчивым. Голубоглазые люди достаточно неустойчивы эмоционально, поэтому их партнёрам иногда "везёт" смотреть трагикомедии с участием второй половинки днями напролёт.

Что означают зелёно-карие глаза?

Удивительное сочетание коричневого и зелёного наделяет обладателей таких глаз творческой жилкой и умением быть разносторонними. Про этих людей можно сказать, что они — воплощение сразу двух противоположных натур. Словно инь и ян. В зависимости от времени суток цвет глаз меняется: под солнцем — зелёные, во тьме — карие. Соответственно, характер тоже не остаётся прежним. С одной стороны, эти личности дерзкие и активные. С другой — наивные мечтатели, неспособные воплотить самые сокровенные мечты из-за не слишком серьёзного к ним отношения.

Что говорят о человеке карие глаза?

Люди с карими глазами часто общительные личности, наполненные страстью и любовью к жизни. Фото © Shutterstock

В зависимости от оттенка глаз обладатели карих очей могут быть словно противоположностями друг друга. Например, те, у кого глаза карамельные или медовые, отличаются общительностью и коммуникабельностью. Для таких личностей нет более сурового наказания, чем остаться в одиночестве и не иметь возможности с кем-то поболтать. Ещё они эмоциональны и упрямы, на всё имеют собственное мнение, которое готовы отстаивать до победного. Если перед вами человек с насыщенным оттенком, практически чёрным, знайте, что он очень амбициозен. Носители тёмно-карих глаз наполнены страстью и желанием побеждать, они прирождённые лидеры, могут порой даже быть жестокими. Обычно такие люди оказываются перфекционистами.

Какой характер у людей с серыми глазами?

Увлекающиеся эзотерикой верят, что люди с серыми глазами способны околдовать взглядом, приворожить и заставить жертву делать абсолютно всё. Что они натуры холодные и расчётливые, стремятся к власти, сварливы и мелочны. Возможно, это правда. Однако есть и другая сторона медали глаз. Персоны, которых генетика наградила серым цветом очей, чувствительны и эмоциональны, всегда готовы прийти на помощь близким. Они трудоголики, способные преодолеть любые преграды на пути к цели.

Что значит, если у тебя серо-зелёные глаза?