7 фото очаровательных питомцев, которые только что стали родителями, и это какое-то чудо

Судя по тому, как животные реагируют на своих крошечных детишек, они, как и мы, осознают, какое это чудо — рождение ребёнка. Собрали семь фото, которые заденут самые тонкие струны души.