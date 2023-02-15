7 фото очаровательных питомцев, которые только что стали родителями, и это какое-то чудо
Судя по тому, как животные реагируют на своих крошечных детишек, они, как и мы, осознают, какое это чудо — рождение ребёнка. Собрали семь фото, которые заденут самые тонкие струны души.
"Лилит, Клэнси и их четыре новорождённых котёнка", — bryanisdoomed.
Фото © Reddit / bryanisdoomed
"Самка жирафа целует новорождённого малыша", — colorlessbacon.
Фото © Reddit / colorlessbacon
"Наша кошка со своими котятами, которых она рожала десять часов", — deltios.
Фото © Reddit / deltios
"Кошки-друзья защищают новорождённых щенков", — lowpaidnoverfed.
Фото © Reddit / lowpaidnoverfed
"Пустили маму кошку с котятами домой и сделали комфортное местечко для них. Кажется, ей понравилось", — blksome.
Фото © Reddit / blksome
"Моя собака обнимается со своим единственным новорождённым щенком", — blushingtitan.
Фото © Reddit / blushingtitan
"Новорождённый", — KevlarYarmulke.
Фото © Reddit / KevlarYarmulke
Reddit / blushingtitan, colorlessbacon