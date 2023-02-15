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15 февраля, 15:40

7 фото очаровательных питомцев, которые только что стали родителями, и это какое-то чудо

Судя по тому, как животные реагируют на своих крошечных детишек, они, как и мы, осознают, какое это чудо — рождение ребёнка. Собрали семь фото, которые заденут самые тонкие струны души.

"Лилит, Клэнси и их четыре новорождённых котёнка", — bryanisdoomed.

Фото © Reddit / bryanisdoomed

Фото © Reddit / bryanisdoomed

"Самка жирафа целует новорождённого малыша", — colorlessbacon.

Фото © Reddit / colorlessbacon

Фото © Reddit / colorlessbacon

"Наша кошка со своими котятами, которых она рожала десять часов", — deltios.

Фото © Reddit / deltios

Фото © Reddit / deltios

"Кошки-друзья защищают новорождённых щенков", — lowpaidnoverfed.

Фото © Reddit / lowpaidnoverfed

Фото © Reddit / lowpaidnoverfed

"Пустили маму кошку с котятами домой и сделали комфортное местечко для них. Кажется, ей понравилось", — blksome.

Фото © Reddit / blksome

Фото © Reddit / blksome

"Моя собака обнимается со своим единственным новорождённым щенком", — blushingtitan.

Фото © Reddit / blushingtitan

Фото © Reddit / blushingtitan

"Новорождённый", — KevlarYarmulke.

Фото © Reddit / KevlarYarmulke

Фото © Reddit / KevlarYarmulke

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / blushingtitan, colorlessbacon

Сергей Трофимов
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