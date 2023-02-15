Россиянам разъяснили новые правила разведения открытого огня на дачах

С 1 марта в России заработают новые, более щадящие правила по установке на различных участках мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания травы. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, поправки сокращают минимальное допустимое расстояние от огня до ближайшего леса или строений.

"При сжигании сухой травы металлическая ёмкость на участке должна располагаться на расстоянии не менее семи с половиной метров до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного. А зона очистки вокруг должна составлять пять метров. При приготовлении пищи в мангале противопожарное расстояние до построек уменьшается до пяти метров, а зона очистки вокруг ёмкости от горючих материалов — до двух", — пояснил он в беседе с РИА ФАН.

Тем не менее за нарушение норм всё ещё предусмотрены штрафы. Так, дачникам придётся заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч, предпринимателям — от 40 до 60 тысяч, а юридическим лицам и того больше — от 300 до 400 тысяч.

При этом сумма может увеличиться в случае возникновения пожара и повреждения им чужого имущества или здоровья, предупредил парламентарий. Простой садовод заплатит от 40 до 50 тысяч рублей, должностное лицо — от 80 до 100 тысяч, предприниматель — от 90 до 100 тысяч, а юридическое лицо — от 700 до 800 тысяч. К двум последним категориям также может быть применено административное приостановление деятельности.

"В случае наступления тяжких последствий для здоровья, смерти одного или нескольких лиц для физических лиц наступает уголовная ответственность. Также необходимо помнить о том, что ущерб, причинённый имуществу от пожара, надо будет возмещать", — добавил Чаплин.