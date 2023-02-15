Российская актриса из сериала "Глухарь" Виктория Тарасова пожаловалась, что получает множество угроз из-за поддержки специальной военной операции. Она стала частым гостем в Донбассе, однако её фото с жителями и военными нравятся далеко не всем.

"Угрожали за то, что поддерживаю Россию. Обещали уничтожить, расчленить. Писали: "Будь ты проклята!" — поделилась она в эфире передачи "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1".

Во время её последнего визита в Донбасс даже произошёл обстрел. Но огонь был открыт уже после отъезда актрисы.

"Меня вечером спросили, во сколько я уезжаю из гостиницы. Меня очень этого напрягло. Я сказала, что выезжаю в десять. А мы уезжали в семь. Может, прошли новости. Ровно в десять был обстрел города. Может, им надо было кого-то убить известного", — пояснила она.

Впервые Тарасова приехала в Донбасс с гуманитарной помощью ещё в 2016 году. Актриса отметила, что выросшие там дети изменились, стали сильнее. Многие перестали обращать внимание взрывы, которые так часто звучат. Кроме того, она поделилась удивительной историей мальчика, который ухаживал за семьёй во время обстрела Мариуполя.

"Половину его дома разбомбило. Он спустился в подвал вместе с родными. У него мама, папа и дядя инвалиды. Мальчик всё время, пока город бомбили, ухаживал за лежачими родственниками. Он доставал еду и воду. Для меня он герой", — призналась артистка.

Также она встретила 85-летнюю беженку, которая во время жутких боёв пряталась в подвале дома. Бабушка благодарила наших солдат за то, что они вывезли её из Соледара.

"Она больная вся, кашляет и ничего не слышит. Бабушка благодарила наших солдат. Ей 85 лет. Она сказала, что противники забирали еду и стреляли по местным жителям. Я подарила ей носочки", — добавила артистка.