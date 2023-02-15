Мурашко заявил, что специальные соцвыплаты получили почти 500 тысяч медработников
Почти полмиллиона медицинских работников в России получили специальные социальные выплаты. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах.
"Специальные социальные выплаты станут дополнительным мощным инструментом для повышения укомплектованности. И сегодня уже начислены выплаты почти полумиллиону медицинских работников, 83% организаций уже передали необходимые для начисления выплат списки в фонд", — уточнил он.
Ранее Лайф писал, что медикам дефицитных специальностей будут доплачивать. Выплаты составят от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Надбавку получат более миллиона человек по всей России, в том числе и в новых регионах.
ТАСС / Валентин Егоршин