Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 15:16

Мурашко заявил, что специальные соцвыплаты получили почти 500 тысяч медработников

Почти полмиллиона медицинских работников в России получили специальные социальные выплаты. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах.

"Специальные социальные выплаты станут дополнительным мощным инструментом для повышения укомплектованности. И сегодня уже начислены выплаты почти полумиллиону медицинских работников, 83% организаций уже передали необходимые для начисления выплат списки в фонд", — уточнил он.

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медиков

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медиков

Ранее Лайф писал, что медикам дефицитных специальностей будут доплачивать. Выплаты составят от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Надбавку получат более миллиона человек по всей России, в том числе и в новых регионах.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Михаил Мурашко
  • Минздрав
  • Экономика РФ
  • Общество
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров