Мурашко заявил, что специальные соцвыплаты получили почти 500 тысяч медработников

Почти полмиллиона медицинских работников в России получили специальные социальные выплаты. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах.

"Специальные социальные выплаты станут дополнительным мощным инструментом для повышения укомплектованности. И сегодня уже начислены выплаты почти полумиллиону медицинских работников, 83% организаций уже передали необходимые для начисления выплат списки в фонд", — уточнил он.