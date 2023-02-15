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15 февраля, 13:30

10 человек показали, почему даже не пытаются готовить, и их можно прекрасно понять

Способность к кулинарии — дело врождённое. Кто-то гениально готовит, прилагая минимум усилий... а кто-то даже пельмени сварить без проблем не может. Собрали 10 таких примеров.

"У меня была одна задача — сварить рис", — Samara_WoofX3.

Фото © Reddit / Samara_WoofX3

Фото © Reddit / Samara_WoofX3

"Больше не готовлю, когда пьяный в стельку", — funny.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Вот поэтому я не готовлю ничего сложносочинённого", — midgarslums.

Фото © Reddit / midgarslums

Фото © Reddit / midgarslums

"Вот что происходит, когда ставишь холодную посудину на раскалённую плиту. Больше я не готовлю", — pics.

Фото © Reddit / pics

Фото © Reddit / pics

"Пригласили гостей на ужин, а они слились уже после того, как я начал готовить. Так что теперь у меня очень много еды", — maybeijusthateyou4.

Фото © Reddit / maybeijusthateyou4

Фото © Reddit / maybeijusthateyou4

"Я взрослый мужик, но до сих пор каждый раз включаю не ту конфорку", — sonny_wortzik_.

Фото © Reddit / sonny_wortzik_

Фото © Reddit / sonny_wortzik_

"Каждый раз, когда готовлю что-то из коробки: вываливаешь ингредиенты, выкидываешь упаковку, забываешь рецепт и роешься в мусоре, чтобы прочитать, как правильно всё сделать", — funny.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Вот почему я не готовлю", — funny.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Мой учитель кулинарии приколол эту бедную пиццу к доске и написал: "Вот почему у духовок есть таймеры", — OfficerOvaries.

Фото © Reddit / OfficerOvaries

Фото © Reddit / OfficerOvaries

"Вот поэтому-то я не готовлю", — eo326.

Фото © Reddit / eo326

Фото © Reddit / eo326

10 фото кулинарных провалов, которые рассмешат кого угодно

10 фото кулинарных провалов, которые рассмешат кого угодно

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Reddit / midgarslums, funny

Сергей Трофимов
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