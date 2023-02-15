10 человек показали, почему даже не пытаются готовить, и их можно прекрасно понять
Способность к кулинарии — дело врождённое. Кто-то гениально готовит, прилагая минимум усилий... а кто-то даже пельмени сварить без проблем не может. Собрали 10 таких примеров.
"У меня была одна задача — сварить рис", — Samara_WoofX3.
Фото © Reddit / Samara_WoofX3
"Больше не готовлю, когда пьяный в стельку", — funny.
"Вот поэтому я не готовлю ничего сложносочинённого", — midgarslums.
Фото © Reddit / midgarslums
"Вот что происходит, когда ставишь холодную посудину на раскалённую плиту. Больше я не готовлю", — pics.
Фото © Reddit / pics
"Пригласили гостей на ужин, а они слились уже после того, как я начал готовить. Так что теперь у меня очень много еды", — maybeijusthateyou4.
Фото © Reddit / maybeijusthateyou4
"Я взрослый мужик, но до сих пор каждый раз включаю не ту конфорку", — sonny_wortzik_.
Фото © Reddit / sonny_wortzik_
"Каждый раз, когда готовлю что-то из коробки: вываливаешь ингредиенты, выкидываешь упаковку, забываешь рецепт и роешься в мусоре, чтобы прочитать, как правильно всё сделать", — funny.
"Вот почему я не готовлю", — funny.
"Мой учитель кулинарии приколол эту бедную пиццу к доске и написал: "Вот почему у духовок есть таймеры", — OfficerOvaries.
Фото © Reddit / OfficerOvaries
"Вот поэтому-то я не готовлю", — eo326.
Фото © Reddit / eo326
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