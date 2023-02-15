10 человек показали, почему даже не пытаются готовить, и их можно прекрасно понять

"У меня была одна задача — сварить рис", — Samara_WoofX3.

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"Больше не готовлю, когда пьяный в стельку", — funny.

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"Вот поэтому я не готовлю ничего сложносочинённого", — midgarslums.

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"Вот что происходит, когда ставишь холодную посудину на раскалённую плиту. Больше я не готовлю", — pics.

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"Пригласили гостей на ужин, а они слились уже после того, как я начал готовить. Так что теперь у меня очень много еды", — maybeijusthateyou4.

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"Я взрослый мужик, но до сих пор каждый раз включаю не ту конфорку", — sonny_wortzik_.

Фото © Reddit / sonny_wortzik_

"Каждый раз, когда готовлю что-то из коробки: вываливаешь ингредиенты, выкидываешь упаковку, забываешь рецепт и роешься в мусоре, чтобы прочитать, как правильно всё сделать", — funny.

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"Вот почему я не готовлю", — funny.

Фото © Reddit / funny

"Мой учитель кулинарии приколол эту бедную пиццу к доске и написал: "Вот почему у духовок есть таймеры", — OfficerOvaries.

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"Вот поэтому-то я не готовлю", — eo326.