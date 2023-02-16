8 актёров легендарного сериала "Папины дочки" 15 лет назад и сейчас

В январе стартовали съёмки нового 20-серийного сезона "Папиных дочек". В продолжении популярного сериала зрители увидят персонажей, по которым истосковались. Так, Веник останется отцом-одиночкой с четырьмя детьми. Его дочек сыграют звезда "Мажора" Вита Корниенко, Ева Смирнова, известная по ролям в "Вампирах средней полосы" и "Чебурашке", а также Полина Денисова и Полина Айнутдинова. Кого из "старичков" продюсеры позвали в сиквел "Папиных дочек", а кого на экране не будет?

Лиза Арзамасова в роли Галины Сергеевны

Актриса Елизавета Арзамасова. Кадр из телесериала "Папины дочки", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova

Лиза Арзамасова играла ботаничку Галину Сергеевну. За 15 лет с премьеры сериала девушка из гадкого утёнка превратилась в прекрасного лебедя. Нередко случается, что те, кто познал славу в юном возрасте, остаются актёрами одной роли и уходят в забвение, но такая история точно не про Лизу. Она снимается в сериалах, выходит на театральные подмостки, занимается озвучкой и дубляжом, а ещё успевает быть женой и прекрасной мамой — в декабре 2020-го Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, которому родила сына Льва. Кстати, Лиза первой из всего каста намекнула, что будет участвовать в новых "Папиных дочках".

Катя Старшова в роли Пуговки

Актриса Катя Старшова. Кадр из телесериала "Папины дочки", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / toosad_katerinas

Катя Старшова — наша любимая Пуговка — пропала с экранов вместе с "Папиными дочками". Она вполне могла стать заложницей образа очаровательной девочки, но на актёрскую карьеру планов не было. Старшова с трёх лет занималась фигурным катанием, а в школьные годы решила поступать в МГУ — на факультет фундаментальной медицины. Всё сложилось, как Катя и мечтала: она оказалась очень прилежной и усердной ученицей, ЕГЭ сдала отлично: химию и биологию — на 100 баллов, а русский язык — на 94. Живёт Старшова не в России, часто гастролирует с ледовым шоу, но обещала найти время на съёмки в сиквеле сериала.

Филипп Бледный в роли Веника

Актёр Филипп Бледный. Кадр из телесериала "Папины дочки", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / filippblednyihapiness

Филиппу Бледному, который с седьмого сезона "Папиных дочек" был женат на Даше Васнецовой, в сиквеле досталась роль многодетного отца-одиночки. О личной жизни сыгравший умного парнишку Веника актёр предпочитает не распространяться, в соцсетях он неактивен. Бледный много снимается в кино, принимает участие в театральных постановках.

Дарья Мельникова в роли Жени Васнецовой

Актриса Дарья Мельникова. Кадр из телесериала "Папины дочки", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh

Дарья Мельникова не снималась в 17-м и 18-м сезонах "Папиных дочек" — пренебрегла популярностью своей героини Жени ради карьеры артистки театра. В 19-м и 20-м сезонах девушка вернулась в сериал, но вот в сиквеле её не будет. Как утверждает Мельникова, причин, почему продюсеры отказались брать её в продолжение, она не знает, но догадывается. Вероятно, проблема здесь в высказываниях Даши и её бывшего мужа Артура Смольянинова* о специальной военной операции. Актёр заявил о готовности воевать на стороне Украины, заметив, что на будущее России ему наплевать.

Михаил Казаков в роли Ильи Полежайкина

Михаил Казаков. Кадр из телесериала "Папины дочки", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kazakovfly

Популярность к Михаилу Казакову пришла после съёмок в "Ералаше", а в 2007-м парня пригласили в "Папины дочки" на роль Ильи Полежайкина. Успешным актёром его не назвать — когда после 20-го сезона производство сериала остановили, Казаков вместе с супругой Леной вернулся в родную Тверь. Там Михаил начал собственное дело — открыл магазин одежды и сеть кастинг-агентств. Последний раз на экране он появлялся в 2018-м и не понятно, выпадет ли ещё когда такой шанс. В 2020-м судьба подкинула испытание — артист упал с высоты пятого этажа, пытаясь сделать эффектное фото. Миша перенёс множество операций, а его ноги пришлось буквально собирать по частям. Осенью 2022-го стало известно, что Казакову потребовалось удлинение одной ноги. Травма внесла коррективы и в личную жизнь: жена решила, что "с инвалидом ей не по пути".

Мирослава Карпович в роли Марии Сергеевны Васнецовой

Актриса Мирослава Карпович. Кадр из телесериала "Папины дочки", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович — из тех, кого позвали в продолжение "Папиных дочек". А что ещё актрисе делать? К своим почти 37 годам она ни разу не была замужем и не обзавелась детьми. Зато долгое время выступала в роли жилетки для "Мажора" Павла Прилучного, который, повстречав молоденькую Зепюр Брутян, быстро забыл про Карпович.

Александр Головин в роли учителя информатики и физики Павла Сергеевича Клюева

Александр Головин. Кадр из телесериала "Папины дочки", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.n.e.k13

Если одни знают Александра Головина по роли информатика и физика Павла Сергеевича в "Папиных дочках", другим актёр знаком скандалом с бывшей девушкой и отказом от собственного ребёнка. На съёмках фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы" с Сашей познакомилась Светлана Белогурова, работавшая тогда на площадке гримёром. Закрутился страстный роман, который продолжался ровно до момента, как Света рассказала возлюбленному о беременности. Звезда "Кадетства" Головин предложил девушке сделать аборт, а затем и вовсе отказался признавать себя отцом. И только после ДНК-теста, который провели по инициативе Белогуровой, горе-папаше пришлось начать платить алименты на дочку Оливию. Денег бывшая пассия артиста добивалась через суд. С дочерью Александр до сих пор не общается. В продолжении "Папиных дочек" Головина мы, скорее всего, не увидим.

Анастасия Сиваева в роли Дарьи Сергеевны Васнецовой

Актриса Анастасия Сиваева. Кадр из телесериала "Папины дочки", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sivaeva

Готка Даша Васнецова в сиквеле "Папиных дочек" бросит семью — Вениамина Васильева и дочерей. Сыгравшая эту героиню Настя Сиваева вот уже восемь лет нигде не снимается и не ходит на светские мероприятия. В тизере долгожданного продолжения сериала слышно голос Даши, но на экране её не видно. Некоторые поклонники полагают, что Сиваева отказалась от участия, однако её персонаж всё-таки будет в новом сезоне.