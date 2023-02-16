7 признаков женщины, которую мужчина не бросит никогда

Психологи потратили огромное количество сил на то, чтобы выяснить, чего хочет женщина от мужчины. Ушло немало времени и на то, чтобы понять, а чего же мужчина ждёт от женщины? Почему ради одной кавалер готов на любые подвиги, а рядом с другой его не удержит даже всё золото мира? Лайф пообщался с психологом Светланой Назоевой и выяснил, что отличает дам, от которых избранники никогда не уходят.

Если перефразировать слова классика, то все пары, которые только начинают встречаться, похожи друг на друга. Оба партнёра пытаются показать избраннику всё лучшее, что в них есть: щедрость, доброту, открытость, готовность уступить Светлана Назоева Психолог

Влюблённый человек интуитивно понимает, какие качества стоит демонстрировать, даже если они присущи ему не в полной мере. Но время всё расставляет по местам, и настоящие особенности характера проявляются всё ярче. Наступает прозрение, а вместе с ним зачастую случается и расставание. Чтобы такой сценарий не повторился с вами, проверьте, есть ли у вас эти семь важных признаков женщины, которую не бросают.

Женщина живёт своей жизнью

Широко распространено мнение, что сильные и самодостаточные замуж не выходят. Но всё ровно наоборот: не только выходят, но и чаще сохраняют брак. И всё потому, что, пока у женщины есть своя жизнь, цели и увлечения, она будет оставаться интересной для мужчины. Такая дама не будет вмешиваться в дела избранника, но с удовольствием поддержит его начинания. Она знает, как важно иметь любимое дело и как это здорово — возвращаться после насыщенного дня домой, где тебя ждут и любят.

Девушка не скрывает ум

Мужчина, который живёт с умной женщиной, защищён от возрастной деменции, ведь постоянное общение с мудрой партнёршей является интеллектуальным вызовом. Фото © Shutterstock

Одно интересное исследование показало: жизнь с умной женщиной защищает мужчину от возрастной деменции. Постоянное общение с мыслящей, мудрой партнёршей — тот интеллектуальный вызов, который заставляет представителя сильной половины человечества всегда держать себя в тонусе. Кроме того, умная девушка — всегда немного загадка. А какой мужчина откажется от попытки разгадать эту тайну?

Дама честна

После того как мужчина, приложив немало усилий, добивается своей возлюбленной, больше всего он хочет, чтобы на ту, которая оказалась рядом, можно было положиться во всём. Честность и доверие — те качества, без которых невозможно построить долгосрочные отношения.

Женщина, которой мужчина может довериться полностью, — большая ценность, и так просто её никто не отпустит Светлана Назоева Психолог

Женщина сильна духом

Отношения — это всегда обмен энергиями. И та любовная связь, в которой один партнёр только отдаёт, а второй только получает, обречена. А чтобы отдавать, надо быть сильной: уметь поддержать, уметь показать, как вы цените мужчину и всё, что он для вас делает. Быть сильной — это в том числе оставаться той самой, в которую мужчина когда-то влюбился. Не растворяться в быте, не терять целей, интереса и любви к жизни.

Девушка умеет идти на компромисс

Умение идти на компромисс и принимать уступки партнёра в отношениях очень важно. Фото © Shutterstock

Разногласия в паре — это нормально. Ненормально, когда конфликты каждый раз ставят отношения под угрозу. Уметь быть рядом, когда не всё так просто, уметь дорожить отношениями, не делая их предметом шантажа в попытках добиться своего, уметь уступить и принять уступку со стороны мужчины — это всё очень важно.

Уметь принимать недостатки мужчины наравне с его достоинствами — это тоже своего рода компромисс. Такая женщина — настоящая находка для мужчины Светлана Назоева Психолог

У дамы есть чувство юмора

Это забавный факт: мужчины ценят женское чувство юмора намного выше, чем женщины мужское. Чувство юмора — то качество, которое, согласно опросам, большинство представителей сильного пола хотели бы видеть в избраннице. Доверимся в этом вопросе науке и вспомним, что жизнь мужчины часто сложна, трудна и полна напряжения. Возможность пошутить, посмеяться и снять стресс в компании близкого человека — то, без чего кавалер просто не выживет.

Женщина последовательна

Мужчина, видя последовательность в поведении женщины, понимает, что она та, какой себя показывает. Если вам нравится быть непредсказуемой и непостоянной, подумайте о том, что жизнь с вами похожа на американские горки. Рано или поздно голова кавалера закружится, и он скажет: "Хватит".

Быть последовательной — это даже не качество, это целое искусство, в основе которого хорошее знание себя и уважение. В первую очередь к себе самой. А женщину, которая любит, уважает саму себя, мужчина никогда и никуда не отпустит Светлана Назоева Психолог