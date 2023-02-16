Психолог рассекретил пять тревожных звоночков, при которых точно пора подавать на развод
Когда наступает момент невозврата, в который понимаешь: "С меня хватит. Развод и тапочки по почте"? Психолог Евгений Идзиковский назвал тревожные звоночки, указывающие на необходимость расставания.
Пять звоночков, что пора подавать на развод, — в материале Лайф.ру. Обложка © Shutterstock
Развод — сложное и серьёзное решение, которое иногда является лучшим выбором для сохранения здоровья и благополучия каждого из членов семьи. Психолог Евгений Идзиковский рассказал Лайфу, в каких ситуациях мужу с женой стоит задуматься о расставании.
1. Насилие в семье
Когда в семье происходит физическое, психологическое или сексуальное насилие, это нездорОво. Стоит ли сохранять брак с непрерывной угрозой безопасности вам и близким? Вы думаете, со временем всё пройдёт само собой? Статистика показывает, что нет!
2. Неверность
Если партнёр изменяет вам, это может вызвать глубокую боль и привести к проблемам доверия в браке. Если их невозможно решить, развод может быть единственным решением.
3. Различия в ценностях и взглядах на жизнь
Если у вас и любимого человека взгляды на жизнь, ценности разные, в долгосрочной перспективе вы только и будете делать, что конфликтовать, если не договорились на берегу. Фото © Shutterstock
Если у вас и второй половинки взгляды на жизнь и ценности диаметрально противоположные, на долгой дистанции конфликты и проблемы обеспечены. Вспомните последние две-три ссоры. Да, поводы для них были. А какие на самом деле были причины? Можно ли их разрешить? Попробуйте несколько раз обсудить с партнёром волнующие обоих вопросы.
4. Вредные привычки
Можно положить всю жизнь на алкоголика и не перевоспитать. Вообще, переделывание взрослого человека — утопическая идея. Если вам не нравится партнёр, думать, что вы можете его/её изменить, — крайне оптимистично.
5. Несовместимость
Иногда люди просто не подходят друг другу и, несмотря на попытки решить проблемы в отношениях, не могут найти общий язык. В какой-то момент вы можете ощутить, что ваше обоюдное желание быть вместе закончилось. Это нормально.
Расставание — большой стресс и для психики, и в объективной реальности. Но это не значит, что вы должны терпеть меньший, но непрерывный дискомфорт всю жизнь