Психолог рассекретил пять тревожных звоночков, при которых точно пора подавать на развод

Развод — сложное и серьёзное решение, которое иногда является лучшим выбором для сохранения здоровья и благополучия каждого из членов семьи. Психолог Евгений Идзиковский рассказал Лайфу, в каких ситуациях мужу с женой стоит задуматься о расставании.

1. Насилие в семье

Когда в семье происходит физическое, психологическое или сексуальное насилие, это нездорОво. Стоит ли сохранять брак с непрерывной угрозой безопасности вам и близким? Вы думаете, со временем всё пройдёт само собой? Статистика показывает, что нет!

2. Неверность

Если партнёр изменяет вам, это может вызвать глубокую боль и привести к проблемам доверия в браке. Если их невозможно решить, развод может быть единственным решением.

3. Различия в ценностях и взглядах на жизнь

Если у вас и любимого человека взгляды на жизнь, ценности разные, в долгосрочной перспективе вы только и будете делать, что конфликтовать, если не договорились на берегу. Фото © Shutterstock

Если у вас и второй половинки взгляды на жизнь и ценности диаметрально противоположные, на долгой дистанции конфликты и проблемы обеспечены. Вспомните последние две-три ссоры. Да, поводы для них были. А какие на самом деле были причины? Можно ли их разрешить? Попробуйте несколько раз обсудить с партнёром волнующие обоих вопросы.

4. Вредные привычки

Можно положить всю жизнь на алкоголика и не перевоспитать. Вообще, переделывание взрослого человека — утопическая идея. Если вам не нравится партнёр, думать, что вы можете его/её изменить, — крайне оптимистично.

5. Несовместимость

Иногда люди просто не подходят друг другу и, несмотря на попытки решить проблемы в отношениях, не могут найти общий язык. В какой-то момент вы можете ощутить, что ваше обоюдное желание быть вместе закончилось. Это нормально.