5 установок, которые мешают обрести счастье

Современные женщины сами отказываются от счастья, причём делают это сознательно. Привлечь желаемое в жизнь может помочь специалист, но девушки, которые не готовы или не привыкли к этому чувству, редко способны его удержать. Юнгианский аналитик, сексолог Полина Шаховская–Книна в беседе с РИА ФАН назвала основные причины такого поведения.

Есть популярная и точная фраза, что "всё идёт из семьи", а точнее зависит от воспитания. Если девочке то и дело внушали, что хорошее надо заслужить и доказать своё право быть счастливой, во взрослом возрасте она живёт по тому же сценарию, пытаясь доказать всем вокруг, что она достойна счастья. Как подчеркнула Шаховская-Книна, счастье для таких женщин очень энергозатратно.

Вторая установка пришла к нам из СССР: воспитывая девочку, мамы и бабушки советовали "работать, а не счастья искать". Сюда же относится утверждение о том, что "цель в жизни настоящей женщины — родить, сделать две-три пятилетки за три года, а дальше — внуки, блины, огород, могила". Специалист заметила, что психология страдания у русских девушек "заложена в генах".

Третья негативная установка заключается в самовнушении, что за счастье нужно расплачиваться и, если сейчас хорошо, потом будет плохо. Даже поговорка есть — "Кто много смеётся, потом плакать будет". Психолог предупредила, что в некоторых случаях подобные убеждения могут превратиться в фобию, когда человек буквально боится стать счастливым. Есть похожее убеждение — "за счастье наказывают". Оно берёт корни в детстве, когда за безудержное веселье могло крепко влететь, а потом об этом припоминалось.

Но, по мнению сексолога, самая популярная установка — "всё самое хорошее в жизни уже было или когда-нибудь случится". Люди, живущие воспоминаниями или мечтами о будущем, не пытались жить здесь и сейчас. Не стоит забывать, что у нас в запасе нет десятка жизней, как в компьютерной игре.