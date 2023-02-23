Россиянкам назвали витамины, которые нужно пить каждый день

Нехватка в организме любого из витаминов, макро- и микроэлементов приводит к ухудшению здоровья, а после 30 лет женщины нуждаются в дополнительных источниках полезных веществ. Врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Елена Быстрова в беседе с Лайфом назвала основные витамины, необходимые для женского здоровья.

Витамин А

Бета-каротин отвечает за рост, регенерацию клеток, здоровье кожи, способность видеть в темноте и полноценное функционирование яичников. Без витамина А кожа высыхает и грубеет, а в районе пяток трескается. Вместе с тем свой блеск теряют волосы.

Витамин Е

Токоферол регулирует гормональный цикл, увеличивает шансы наступления беременности, а также предупреждает рост доброкачественной опухоли груди. При дефиците витамина Е ухудшается кровоснабжение, появляются красные пятна на лице и имеет место излишняя нервозность.

Витамин С

Аскорбиновая кислота отвечает за женское здоровье: защищает, восстанавливает и укрепляет его. Витамин С также предупреждает появление раковых клеток.

Витамин В9

Фолиевая кислота позволяет зачать ребёнка, а также выносить здоровое чадо.

Витамины группы В (В1, В6, В12)

Они восстанавливают половое влечение, участвуют в развитии нервной системы и мозга. Витамины этой группы отвечают за психоэмоциональное равновесие. Дефицит приводит к появлению перхоти, повышенной жирности волос, потемнению век, образованию трещин возле губ и мелких морщин, а также пересыханию кожных покровов.