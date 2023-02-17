Выведение шлаков и токсинов — просто модная тема или правда: объяснение врача

Вывести шлаки и токсины из организма поможет приём достаточного количества воды, правильное питание и физическая нагрузка. Об этом Лайфу рассказала терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

Шлаки и токсины — это метаболиты, ненужные вещества, которые выделяют клетки организма. Обычно они выводятся естественным путём в виде мочи, кала, пота и с выдыхаемым воздухом.

"То есть человек так уникально устроен, что он сам естественным образом очищается от метаболитов. Но у нас всё равно считается модной темой "очищение от шлаков и токсинов", — указала диетолог.

Показателями того, что организм перегружен шлаками, является отёчность и тусклость кожи, плохое самочувствие, указала врач. Она считает, что выводить метаболиты можно с помощью правильного питания, приёма большого количества воды и физической нагрузки.

"Шлаки и токсины из нашего организма выводит ограниченное питание, направленное на похудение, высокий питьевой режим, достаточный сон, который восстанавливает человека комплексно, физическая нагрузка, приём препаратов, которые содержат витамины группы B и янтарную кислоту, или каких-то растительных средств, например вытяжки из рябины, брусники, которые обладают слабыми мочегонными свойствами", — рассказала эксперт.

Тихомирова заключила, что организм человека очищается самостоятельно, естественным путём. Если здоровье в порядке, то специальная чистка от шлаков и токсинов не требуется. В противном случае проблему нужно решать на приёме у врача.