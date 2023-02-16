Назван самый "грустный" витамин, нехватка которого вызывает апатию и депрессию
Врач Малиновская: Нехватка витамина D может отразиться на настроении и даже спровоцировать депрессию
Когда речь заходит о витамине D, большинство сразу вспоминает о его важности для скелета. Но немаловажно, что его нехватка может отразиться на настроении и даже спровоцировать депрессию. Об этом нашим коллегам из издания "Вести Подмосковья" рассказала руководитель медицинского департамента сети KDL, врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.
"Если к подавленности и апатии привёл именно дефицит этого витамина, нормализация его уровня в организме поможет восстановить хорошее самочувствие", — говорит она.
Если дефицит небольшой, поправить дело поможет корректировка ежедневного рациона. В меню придётся добавить молоко и молочные продукты, яичные желтки, говяжью и куриную печень или печень трески. Но сегодня на фармацевтическом рынке представлен огромный ассортимент витамина D в различных формах и практически на любой кошелёк. Но, чтобы верно подобрать дозировку, лучше обратиться к врачу.
Малиновская добавила, что в России дефицит витамина D наблюдается примерно у 85% взрослых, а во всём мире его нехватку ощущает около миллиарда человек. Кстати, проживание в "солнечных" странах Азии или Африки не панацея. Учёным давно известно, что дефицит возникает из-за образа жизни: он верный спутник людей, которые мало бывают на улице, хаотично питаются, набирают лишний вес и не занимаются спортом.
Ранее Лайф рассказывал, как холодная погода может навредить здоровью глаз и какие опасности для них таят в себе морозы. А врач-эндокринолог Бурдиловская предупредила, чем грозит недостаток витамина А, и дала совет, как его восполнить.
Shutterstock