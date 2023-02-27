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27 февраля, 14:30

Президента Мексики высмеяли за опубликованное им фото "лесного эльфа"

Президент Мексики Лопес заявил, что ему удалось снять "лесного эльфа"

<p>Фото, на котором якобы запечатлён алукс. Обложка © <a href="https://twitter.com/lopezobrador_/status/1629617208899895296?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / lopezobrador_</p>

Фото, на котором якобы запечатлён алукс. Обложка © Twitter / lopezobrador_

Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора высмеяли за выложенное им фото, на котором якобы запечатлён "лесной эльф". Политик утверждал, что кадры были сделаны неким инженером, и заявил о "мистичности" происходящих вокруг вещей.

"Я делюсь с вами двумя фотографиями, сделанными нами во время наблюдения за работами над "Поездом майя": на одной, сделанной инженером три дня назад, по-видимому, алукс... Всё вокруг мистично", написал он в своём твиттер-аккаунте.

На его твит ответил журналист Маурисио Шварц. Он заявил, что данная фотография появилась в Интернете ещё в 2021 году и если президент не знал этого и верит в существование алуксов, то он глуп, а если знал — злонамерен. На данный момент публикацию посмотрели семь миллионов человек, многие из которых оставили свои насмешливые комментарии.

Алуксы — маленькие эльфоподобные существа из мифологии майя, которые, подобно своим европейским аналогам, населяют леса и поля, временами разыгрывая людей.

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Ранее Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже попадал в неудобные ситуации: осенью 2022 года он перепутал Россию с СССР. Причём он допустил эту ошибку дважды за речь.

Матвей Константинов
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