Президента Мексики высмеяли за опубликованное им фото "лесного эльфа"

Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора высмеяли за выложенное им фото, на котором якобы запечатлён "лесной эльф". Политик утверждал, что кадры были сделаны неким инженером, и заявил о "мистичности" происходящих вокруг вещей.

"Я делюсь с вами двумя фотографиями, сделанными нами во время наблюдения за работами над "Поездом майя": на одной, сделанной инженером три дня назад, по-видимому, алукс... Всё вокруг мистично", — написал он в своём твиттер-аккаунте.

На его твит ответил журналист Маурисио Шварц. Он заявил, что данная фотография появилась в Интернете ещё в 2021 году и если президент не знал этого и верит в существование алуксов, то он глуп, а если знал — злонамерен. На данный момент публикацию посмотрели семь миллионов человек, многие из которых оставили свои насмешливые комментарии.

Алуксы — маленькие эльфоподобные существа из мифологии майя, которые, подобно своим европейским аналогам, населяют леса и поля, временами разыгрывая людей.