Жизненно важные советы хироманта, как распознать знаки богатства на ладонях
Хиромант, психолог и физиономист Наталия Побединская раскрыла главные признаки богатства, которые можно обнаружить на своих руках. Рассказываем, на какие линии на ладонях надо внимательно смотреть.
Треугольник денег
Хиромант объяснила, что на руках можно обнаружить множество знаков богатства, включая знаменитый треугольник денег. Эксперт уточнила, что этот денежный знак находится в центре ладони и состоит из линий головы (горизонтально пересекает ладонь посередине), жизни (огибает выступ у основания большого пальца) и линии Меркурия (тянется по направлению к мизинцу).
Проверьте, являетесь ли вы счастливым обладателем треугольника денег. Посмотрите на ладони. Фото © Unsplash
Наталия Побединская подчеркнула, что лучше всего, если его контуры чёткие и плотно соединяются друг с другом, а угол между линией головы и Меркурия составляет 90 градусов. Но не всё так просто! Разрыв на одном из контуров треугольника денег может привести к потере финансов. Эту проблему можно решить, укрепив сферу, связанную с прерывающейся линией.
Например, когда разорвана линия головы, надо работать над своими знаниями, умениями. Возможно, стоит приобрести новую профессию или повысить квалификацию. Если дело в линии Меркурия, надо совершенствовать навыки взаимодействия с людьми и учиться работать с информацией
Разрыв линии жизни на ладони может отразиться на здоровье и энергии человека, что и приводит к затруднениям в заработке. При таких признаках следует обратиться к врачу и пройти необходимые обследования.
Также есть вариант, что треугольник денег не замкнут из-за того, что линии головы и жизни расположены далеко друг от друга. Это даже хорошо, ведь такая особенность может быть признаком прирождённых лидеров. Таким людям нужны помощники, чтобы перейти на новый уровень заработка и не перегружать себя работой.
Глаз Фатимы
Если вы нашли у себя на ладони маленький треугольник, то это может быть "Глаз Фатимы" — символ богатства. Фото © Unsplash
Среди знаков богатства на ладони можно увидеть не только денежный, но и треугольник поменьше, называемый "Глазом Фатимы". Он располагается в центре ладони и состоит из линий головы, судьбы и Меркурия. "Обладатели такого треугольника способны зарабатывать с помощью интуиции. Они моментально замечают ситуации, в которых можно получить хорошие деньги", — отметила Наталия.
Денежная ложка
Ещё одним из знаков богатства считается линия под названием денежная ложка. Фото © Unsplash
"Денежная ложка" или же небольшая линия головы, внезапно изгибающаяся и поворачивающаяся к мизинцу. По словам Наталии Побединской в интервью для "Москвы 24", наличие маленьких чёрточек между мизинцем и безымянным пальцем на ладони может быть признаком возможности разбогатеть с помощью наследства.
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