Жизненно важные советы хироманта, как распознать знаки богатства на ладонях

Треугольник денег

Хиромант объяснила, что на руках можно обнаружить множество знаков богатства, включая знаменитый треугольник денег. Эксперт уточнила, что этот денежный знак находится в центре ладони и состоит из линий головы (горизонтально пересекает ладонь посередине), жизни (огибает выступ у основания большого пальца) и линии Меркурия (тянется по направлению к мизинцу).

Наталия Побединская подчеркнула, что лучше всего, если его контуры чёткие и плотно соединяются друг с другом, а угол между линией головы и Меркурия составляет 90 градусов. Но не всё так просто! Разрыв на одном из контуров треугольника денег может привести к потере финансов. Эту проблему можно решить, укрепив сферу, связанную с прерывающейся линией.

Например, когда разорвана линия головы, надо работать над своими знаниями, умениями. Возможно, стоит приобрести новую профессию или повысить квалификацию. Если дело в линии Меркурия, надо совершенствовать навыки взаимодействия с людьми и учиться работать с информацией

Разрыв линии жизни на ладони может отразиться на здоровье и энергии человека, что и приводит к затруднениям в заработке. При таких признаках следует обратиться к врачу и пройти необходимые обследования.

Также есть вариант, что треугольник денег не замкнут из-за того, что линии головы и жизни расположены далеко друг от друга. Это даже хорошо, ведь такая особенность может быть признаком прирождённых лидеров. Таким людям нужны помощники, чтобы перейти на новый уровень заработка и не перегружать себя работой.