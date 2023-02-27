"Он для меня не существует": Бояков раскритиковал "Иронию судьбы" и получил ответ от Ширвиндта

Страна, которая в новогоднюю ночь смотрит культовую советскую комедию режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "больна". Такое мнение высказал российский продюсер, театральный режиссёр Эдуард Бояков в интервью на ютуб-канале Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи".

Сейчас тяжело найти человека, который не смотрел бы популярную новогоднюю картину и не знал бы её героя Женю Лукашина. Несмотря на известность и всенародную любовь, в последнее время многие подвергают критике этого героя. Многие обратили внимание на то, что, вопреки солидному возрасту, мужчина всё ещё живёт с мамой, а другие обвинили его в инфантилизме. Ведь оказался он в ленинградской квартире будущей избранницы по чистой случайности, после посиделок в бане.

"Инфантилизм — болезнь нашей эпохи", — подчеркнул режиссёр и добавил, что страну, которая в новогоднюю ночь смотрит фильм "Ирония судьбы", можно назвать "больной".

Отреагировал на это заявление российский актёр, сценарист, телеведущий Александр Ширвиндт, который сыграл в этом фильме. Мнение он высказал в беседе с РИА ФАН.

"Я с Бояковым полемизировать не намерен. Он для меня не существует", — сказал он.