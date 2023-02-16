Брыльску сравнили со старухой Шапокляк после выпада о России

Судя по заявлениям звезды "Иронии судьбы" Барбары Брыльски, стремление сорвать хайп свойственно не только 18-летним, но и 80-летним, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич. Так он прокомментировал в беседе с телеканалом "360" выказывание артистки о "нищих" в Омске и Новосибирске.

"Она, в общем-то, давно вышедшая в тираж актриса. При этом определённая часть наиболее известных её ролей связана с Россией", — заметил Межевич.

По его мнению, подобными заявлениями Брыльска решила напомнить о себе как в Польше, так и в России. Он сравнил ситуацию с иллюстрацией философии старухи Шапокляк из советского мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена": "Хорошими делами прославиться нельзя".