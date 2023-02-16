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16 февраля, 14:26

Барбара Брыльская назвала Омск с Новосибирском нищими городами и получила красивый ответ

Губернатор Бурков ответил назвавшей Омск нищим Брыльской красивым клипом про регион

<p>Барбара Брыльская. Фото © ТАСС / Бушухин Валерий</p>

Барбара Брыльская. Фото © ТАСС / Бушухин Валерий

Губернатор Омской области Александр Бурков отреагировал на грубые оскорбления польской актрисы Барбары Брыльской в адрес Омска, которая назвала город страшным и нищим. Чтобы просветить никогда не бывавшую в регионе артистку, он опубликовал клип, после просмотра которого со словами звезды вряд ли кто-то согласится.

"Омск, которого боится Барбара Брыльская" — ролик от жителей Омской области. Видео © t.me / Губернатор Бурков

"Люблю фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Отличное советское кино, под которое в нашей стране все готовятся встречать Новый год. Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльской, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города", — признался чиновник.

По его мнению, делать какие-либо выводы о регионе с трапа самолёта очень странно. Бурков заявил, что жители любят свой город и в обиду его никому не дадут. Граждане отреагировали на выходку Брыльской и смонтировали ролик, который и опубликовал чиновник.

"Я горд нашими людьми! В ролике всё по фактам. Могу сказать одно: "Ребята, вы красавчики!" — подчеркнул губернатор.

Ответ актриса получила и от новосибирской власти. Так, мэр Анатолий Локоть пригласил её посетить регион летом, на День города, и лично оценить уровень жизни граждан.

Напомним, актриса Барбара Брыльская в разговоре с журналистами заявила, что Омск — нищий город и ей даже страшно выходить из самолёта. Также нелестно она отозвалась и о Новосибирске. По мнению актрисы, хорошо живут только в Москве и в Санкт-Петербурге, в то время как в остальных регионах "катастрофичная ситуация". Кстати, насколько известно, в регионах Брыльская никогда не бывала.

Вступившейся за Ахеджакову актрисе Барбаре Брыльской могут закрыть въезд в Россию

Вступившейся за Ахеджакову актрисе Барбаре Брыльской могут закрыть въезд в Россию

Ранее широкий резонанс вызвало другое высказывание Барбары Брыльской — о Лии Ахеджаковой, которую попросили признать иностранным агентом за многократные высказывания о проводимой Россией СВО на Украине. Польская актриса призвала Ахеджакову уехать из России и назвала россиян "проклятыми Богом людьми".

Оксана Попова
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