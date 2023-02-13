Вступившейся за Ахеджакову актрисе Барбаре Брыльской могут закрыть въезд в Россию

Общественники из организации "Ветераны России" попросили председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверить высказывания польской актрисы Барбары Брыльской. В этой связи ей могут бессрочно запретить въезд на территорию нашей страны, сообщает издание "Абзац".

Недавно Брыльска заявила, что 84-летней Лии Ахеджаковой "такая Родина недостойна". Также она пожелала коллеге по фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром" поскорее уехать из России, поскольку "проклятые Богом люди" всё равно не дадут ей там спокойно жить.

"Обращаюсь с требованием провести правовую проверку данных высказываний гражданки Республики Польша Барбары Брыльской, по итогам которой в соответствии с действующим российским законодательством рассмотреть возможность бессрочного запрета на въезд Брыльской на территорию РФ, а также возможность привлечения её к правовой ответственности", — говорится в письме на имя Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании Ахеджаковой иноагентом. Напомним, в высказываниях актрисы усмотрели дискредитацию использования Вооружённых сил РФ для защиты интересов страны и граждан. Речь идёт о публикациях Ахеджаковой в социальных сетях.