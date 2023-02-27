Медиамагнат из Нидерландов может стать совладельцем "Дождя"

Руководство телеканала "Дождь"* ведёт переговоры о продаже 50% доли голландскому медиаменеджеру Дерку Сауэру, известному в России основателю издательского дома Independent Media и газеты The Moscow Times. Об этом пишет RT со ссылкой на окружение гендиректора "Дождя" Натальи Синдеевой*.

Как уточняют источники, детали сделки всё ещё обсуждаются, не исключено, что что-то изменится. При этом, по их данным, Синдеева хочет сохранить контроль над медиа и дальше продолжать развитие телеканала как российского проекта.

На нынешнем этапе переговоров речь идёт о продаже половины доли в капитале телеканала в обмен на вовлечение европейских и американских инвесторов с целью дальнейшего развития. При этом уточняется, что инициатором переговоров о продаже стала сама Синдеева. Согласно её требованиям, медиаактив не должен стать подконтрольным пулу зарубежных спонсоров, а его внутрироссийская аудитория должна остаться.

Ранее Лайф сообщал, что руководство "Дождя" хотело перенести редакционный центр из Латвии в Амстердам в связи с получением нидерландской лицензии на вещание. При этом часть сотрудников должна была остаться в Риге.