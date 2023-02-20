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20 февраля, 11:00

Брата главреда "Дождя" не впустили в Грузию

Брату главного редактора "Дождя" Филиппу Дзядко отказали во въезде в Грузию

<p>Филипп Дзядко. Обложка © ТАСС / Пётр Быстров</p>

Филипп Дзядко. Обложка © ТАСС / Пётр Быстров

Журналиста Филиппа Дзядко — брата главного редактора телеканала "Дождь"* — не впустили в Грузию. Об этом издание пишет в своём телеграм-канале.

Согласно его данным, он прилетел в Тбилиси из Вены и пробыл в аэропорту всю ночь. Сотрудники объяснили заминку неполадками в системе, однако утром отказали во въезде без объяснения причин.

"Никаких документов или бумаг об отказе журналисту не дали. Сейчас у Дзядко отбирают телефон", — говорится в сообщении.

Телеканал "Дождь" перенесёт редакционный центр в Амстердам

Телеканал "Дождь" перенесёт редакционный центр в Амстердам

Ранее Лайф писал, что телеканал "Дождь" планировал перенести редакционный центр из Латвии в Амстердам в связи с получением нидерландской лицензии на вещание. При этом уточнялось, что часть сотрудников должны были остаться в Риге.

* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.


Николь Вербер
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