Эти имена носят женщины с завышенной самооценкой, которых мужчины боятся как огня

Адекватная и стабильная самооценка важна для каждой личности. Если она занижена, человек начинает стесняться собственного тела, бояться пробовать новое и даже просто знакомиться с людьми. Но когда уверенность в себе перерастает в надменность — это тоже плохо. Именно от излишне завышенной самооценки и страдают женщины со следующими именами. Из-за этого нередко остаются одинокими по жизни.

Женское имя Василина

Носительница имени Василина часто ругается со всеми, кто пытается дать совет. Потому что считает, что знает всё лучше остальных. Фото © shutterstock

Наделённая эффектной внешностью Василина очень часто сдерживает внутреннюю злость. Ожидания от жизни и кавалера рядом у женщины настолько высокие, что их часто невозможно достичь. Потому носительница имени ходит раздражённая и неудовлетворённая. Василине, которая считает себя лучше остальных, часто кажется, что окружающие, наоборот, недооценивают её таланты и способности. Потому она терпеть не может слушать наставления или советы — сразу же вступает в открытую конфронтацию.

Девушка Рената

За маской богемы часто скрывается типичный холерик. Ренату легко вывести из себя, но выяснять отношения на людях она себе не позволит. Лишь гордо посмотрит на скандалиста и отпустит пару саркастичных шуточек. Зато наедине с партнёром обладательница имени разрешает себе всё: кричать, возмущаться, унижать и даже иногда морально давить мужчину. На самом деле достаточно даже маленькой ошибки второй половинки, чтобы взрывоопасный характер Ренаты проявился во всей красе.

Таисия

В характере женщины по имени Таисия часто присутствует токсичность — из-за этой черты мужчины часто уходят от дамочки. Фото © shutterstock

Носительница имени Таисия чаще всего вырастает красивой женщиной. Она целеустремлённая и знает себе цену, потому не разменивается на вторые шансы. Возможно, из-за некоторых принципов дама остаётся у разбитого корыта. Тая считает, что все должны извиняться перед ней первыми, а если обидчик она — сами виноваты, не надо было провоцировать. Некоторая токсичность в характере обладательницы этого имени часто отталкивает потенциальных партнёров. Хотя за такой защитной реакцией прячется милая, добрая и даже немного жертвенная Таисия.

Женщина по имени Ника