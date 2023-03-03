Броневицкая — об отношении Эдиты Пьехи к СВО: Она гражданин своей страны

Народная артистка СССР Эдита Пьеха поддерживает Россию в вопросе проведения специальной военной операции и выступает на стороне своей страны. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказала дочь артистки Илона Броневицкая.

"Она гражданин своей страны, она когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и в других горячих точках. И мне посчастливилось там быть. Такова наша позиция. Мы на стороне своей Родины!" — заявила Броневицкая.

По её словам, артисты должны быть со своим народом в трудные минуты. Это относится и к её сыну — Стасу Пьехе. Броневицкая рассказала, что его не волнует решение властей Украины включить его в чёрный список и он не покидал страну после начала СВО.

"Ещё до этих мощных движений в Донбассе он много выступал там — с 2014 года или даже раньше. Местные подходили к нему и спрашивали: "Когда же вы нас заберёте? Мы хотим в родную гавань". Это такое семейное понимание профессии артиста — быть там, где ты нужен", — добавила Броневицкая.